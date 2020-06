U HDZ-u jasni: Ništa od podrške Cikotiću

HDZ BiH neće podići ruke za izbor Selme Cikotića, kandidata SDA za ministra bezbjednosti BiH.

Zločine u Bugojnu sa kojima se godinama povezuje Cikotićevo ime, ne zaboravljuju ni u HNS-u, koji će sutra zvanično objaviti svoj stav po tom pitanju. Ne samo da je sporna Cikotićeva ratna prošlost, već i ponašanje SDA kada su u pitanju imenovanja na zajedničkom nivou, kaže Dragan Čović.

"Gospodin Cikotić je prijedlog SDA i to je pravo SDA, kao što je pravo naših boraca iz Bugojna i boraca HVO-a da ne prihvate tog kandidata. Predstavnici HDZ-a i HNS-a u Predstavničkom domu neće podržati tog kandidata. Ovo vrijedi i za sva druga imenovanja. Mislim da je SNSD zato i reagovao, neka naša imenovanja stoje. Pazite tada nije bilo SNSD, bio je SDA, SDS i HDZ već dvije godine ne mogu se provesti", kaže Čović.

Cikotić je sporan i za Republiku Srpsku. ATV je prva pisala i o dokumentima koje je objavio Vikiliks, a koji svjedoče da je Cikotić, u toku svog mandata u Ministarstvu odbrane BiH odavao informacije američkim diplomatama. Služio se i lažima, najviše po pitanju srpskih stavova u vezi sa NATO integracijama. Cikotić se zalagao za centralizaciju BiH, NATO put i prenos nadležnosti. Uporno je radio na knjiženju vojne imovine.

"Cikotić je napomenuo da je vojna imovina izuzetno političko pitanje, i pomalo je sumnjičav da zauzme stav koji bi naljutio Dodika i rukovodstvo Republike Srpske, ali se on „ne bi povukao“ ako bi Republika Srpska ili bilo koja druga strana pokušala da potkopa njegovu suštinu - da vojska mora da posjeduje sve predmete neophodne za odbrambene potrebe", rekao je Čarls Ingliš, bivši ambasador SAD-a u BiH.

Selmo Cikotić trebalo bi da zamijeni Fahrudina Radončića, koji je ukazivao na brojne probleme. Jedan od najvećih je i afera sa lažnim vizama za migrante iz Pakistana, što je bio i jedan od razloga zbog kojih je podnio ostavku. Po tom, ali i po mnogim drugim pitanjima nije imao podršku SDA, koja bi sada da ima svog ministra.

"Gospodin Džaferović je dao javno saopštenje da sam ja prozivkom pakistanskog ambasadora teško uvrijedio njegovu ekselenicuju da je to protiv interesa Bosne i Hercegovine. Gospođa Bisera Turković je kao ministar spoljnih poslova i dopredsjedavajuća Savjeta ministara to potvrdila. Moj plan da idemo u legalne deportacije ilegalnih migranta, mi imamo pravo na to kao zemlja ne sada da ih uzmemo nehumano i prebacimo, već da ih identifikujemo, to nije prošlo", rekao je Radončić.

Centralna izborna komisija dala je zeleno svjetlo Selmu Cikotiću, a pune ruke posla sada ima SIPA.