U FBiH obustavljene isplate iz budžeta

Federacija BiH sve dublje tone u probleme zbog neusvajanja budžeta, a već naredne sedmice moguće su blokade institucija i kancelarije OHR-a u Sarajevu.

U nedjelju ističe rok koji su poljoprivrednici dali federalnim vlastima za usvajanje najvažnijeg dokumenta, a dan kasnije pašće i konačna odluka slijedi li izlazak na ulice. Potvrdio je to predsjednik federalnog Udruženja poljoprivrednika, koji je ranije najavio masovni bunt zbog zastoja u isplati podsticaja.

"Ako se ništa ne desi po pitanju budžeta, onda ćemo povući poteze, jer više ne vrijedi odgađati, sada se već dobro kasni, i sa programom i sa svim, isplata kasni dobro", kaže Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije.

Kasne isplate većine budžetskih stavki. Platu do 15. februara očekuje i oko 7.200 službenika u Federaciji. Ukoliko blokada potraje, posljedice će da budu višestruke, ranije su poručili iz sindikata koji će, takođe, narednih nekoliko dana pomno pratiti dešavanja u federalnom Domu naroda.

Iz sindikata podsjećaju da svi zaposleni imaju kredite i obaveze plaćanja režija i ostalih troškova i da će, u slučaju da izostane plata, nastupiti potpuni kolaps.

Masovno nezadovoljstvo predstavnici pojedinih boračkih udruženja mogli bi da iskažu blokadom puteva. Najavljeno je to nakon posljednjeg upozorenja vodećim političkim partijama u Federaciji da do 12. februara usvoje budžet.

"Mi smo u Ministrastvu, u Vladi, izvršili obračun, izvršili pripremu i predali prema Ministartsvu finasija, zahtjev, međutim, dok se ne usvoji zakon, o budžetu i zakon o izvršenju budžeta, te isplate neće moći krenuti prema krajnjim korisnicima", kaže Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanje boraca.

Dodatni gnijev budžetskih korisnika, koji sa zebnjom iščekuju svaki naredni dan, mogli bi izazvati i najnoviji podaci iz federalnog Doma naroda. Ukupna primanja delegata, u 2018., građane su koštala više dva miliona maraka.

I to za mršav učinak, odnosno, osam sjednica koliko je održano u toku prošle godine. Iako je bilo najava da će do 10. februara biti fomiran novi saziv federalnog Doma naroda, to se očigledno neće desiti dok još uvijek aktuelni, po tumačenju međunarodne zajednice, nema legitimitet da usvaja budžet - pa bi agonija mogla i da potraje.