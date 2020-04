U FBiH dnevno ostane bez posla 121 osoba zbog korona virusa

U Kantonu Sarajevo se od proglašenja stanja nesreće zbog virusa korona Zavodu za zapošljavanje prijavilo 4.136 lica, odnosno u prosjeku 121 osoba dnevno ostane bez posla, izjavio je danas u Sarajevu načelnik štaba Civilne zaštite ovog kantona Jasmin Terović.

Na konferenciji za novinare Terović je rekao da se u posljednja 24 časa na biro za zapošljavanje prijavilo 239 lica.

On je podsjetio da je od 18. marta, kada je proglašeno stanje nesreće, doneseno 20 naredbi koje građani u potpunosti poštuju, te istakao onu koja se odnosi na obavezno testiranje svih lica koja su smještena u karantin na Bjelavama.

– Testiraju se u roku od 24 časa po prijemu u karantin. Sljedeće testiranje će se vršiti nakon 12 dana, a retestiranje nakon 14 dana kako bi se mogla utvrditi njihova zdravstvena slika – rekao je Terović.

Prema njegovim riječima, kapacitet doma Bjelave ograničen je na 114 lica, te je zatraženo od Federalnog štaba da bude usupljen Studentski dom u Nedžarićima, ukoliko bi se povećao broj osoba koje se smještaju u karantin.

Terović je podsjetio da Civilna zaštita Kantona Sarajevo preuzima građane koji uđu u BiH preko graničnih prelaza i transportuje ih do karantina, a sve ostalo je u nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva.

– Imamo najavljeno tokom sutrašnjeg dana dolazak troje građana iz Egipta. Danas ili sutra iz Holandije nam stiže još jedna grupa građana. U fazi smo iščekivanja Federalnog štaba i njihovih odluka, a prema najavama koje imamo, doći će do ublažavanja mjera za kretanje osoba starijih od 65 godina i osoba do 18 godina, i to određenim danima u sedmici – rekao je on.

Terović je naveo da u protekla 24 časa šest lica nije poštovalo mjere samoizolacije, 17 policijski čas, a 99 zbog nenošenja maski.