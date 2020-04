U danima iskušenja pokazati jaku vjeru i odgovornost

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom poručio je vjernicima povodom Vaskrsa da ne oslabe vjerom i duhom u ovim danima iskušenja, nego da pokažu da su ljudi i narod jake vjere, ali isto tako i narod kulture odgovornosti prema sebi i prema drugima.

Mitropolit Hrizostom je istakao da je ovogodišnje vrijeme velikog i časnog posta prošlo u duhovnim i biološkim borbama, kao i strahovima i neizvjesnostima da li će neko od nas ili neko od nama bliskih i dragih biti inficiran smrtonosnim vurusom korona, ali je poručio da hrišćani treba da žive u slobodi koja se ne boji smrti.

- Osim smrtonosne zaraze koju je izazvao Kovid-19, on je izazvao biološku paniku. To je panika masa kakva nije zabilježena u istoriji čovječanstva. Mi, pak, hrišćani moramo živjeti u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, u slobodi koja se ne boji smrti - naglasio je vladika Hrizostom u vaskršnjoj poruci.

On je istakao da zna i osjeća da su svima srca otežala, a duše obavijene tugom i žalošću zbog ovog iskušenja sa pandemijom virusa korona koja je ne slučajno spopala već na samom početku velikog i časnog posta.

- Đavo nikad ne miruje. Posebno nije mirovao na početku i tokom našeg vaskršnjeg posta! Govorio sam da ćemo u toku ovog posta imati velika iskušenja. Ali, braćo i sestre, gledajući dragovoljno stradanje Hrista Gospoda, moramo i možemo u njemu naći utjehu i snagu da podnesemo ova naša stradanja, bolesti i nevolje koje trpe naša tijela - poručio je mitropolit dabrobosanski.

Mitropolit Hrizostom je pozvao vjerujući pravoslavni narod da ne oslabe vjerom i duhom u danima iskušenja, nego da, naprotiv, pokažu da su ljudi i narod jake vjere, ali isto tako i narod kulture odgovornosti prema sebi i prema drugima.

- Bog nas na samo njemu svojstven način kroz ovo iskušenje poziva da budemo njegovi saradnici u čuvanju našeg zdravlja i zdravlja drugih ljudi oko nas. Mi vjernici, koliko god se nadamo u pomoć i milost Božiju, moramo isto toliko i još više doprinijeti očuvanju svog zdravlja i zdravlja drugih ljudi oko nas - rekao je Hrizostom u Vaskršnjoj poruci.

On je upozorio da ne treba da vjernici olako zloupotrebljavaju ime Božije sa ovom ili onom pandemijom, posebno ne sa kaznom Božijom, jer, kako je naveo, Bog je ljubav i milost, a kažnjavanje je ljudska kategorija i ne pripada Bogu.

- Mi smo, braćo i sestre, ponosni na našeg Svetog oca Savu, prvog arhiepiskopa naše autokefalne Crkve i našeg prosvetitelja. Ali ima još nešto mnogo važno zbog čega smo ovog momenta ponosni na njega. Prvo, na činjenicu da je on početkom 13. vijeka u manastiru Hilandaru ustrojio bolnicu, i drugo, da je on izvan manastira Hilandara formirao karantin za one koji su bivali zaraženi od onovremenih raznoraznih virusa - napomenuo je mitropolit Hrizostom.

Time je, istakao je on, Sveti otac Savo pokazao da pored vjere, nadanja u Boga, te molitve, ljudi treba da budu Božiji saradnici u očuvanju svog zdravlja i da imaju kulturu liječenja, poštujući postulate medicinske nauke.

Mitropolit dabrobosanski apelovao je da se svi ljudi skoncentrišu na očuvanje svog i zdravlja onih oko sebe.

- Sačuvajmo tjelesno i duhovno zdravlje koje je pretežnije od svih bogatstava ovoga svijeta, zdravlje koja će nam itekako trebati u obnovi života, naroda i Crkve... Ne upadajmo u zamke straha i panike, koje mogu biti jednako opasne, ako ne i opasnije i od samog virusa korona - rekao je mitropolit Hrizostom.

On je naglasio da, čuvajući sebe i druge propisanim mjerama od eventualnih infekcija, vjernici treba da pripremaju sebe, Svetu crkvu i hramove za veliki praznik Vaskrs.

- Želimo i hoćemo da Vaskrs slavimo u radosti i veselju, a ne u strahu i zabrinutosti. Pripremljeni, prije svega duhovno, a potom srestvima zaštite i ničim ne dovodeći u pitanje našu vjeru, nadu i ljubav prema Bogu i bližnjemu u ovo vrijeme pandemije, proslavimo svijetlo Hristovo vaskrsenje pjevajući: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt satra i onima u grobovima život darova! - naveo je mitropolit Hrizostom u poruci.

On se pomolio za ozdravljenje svih koji boluju od virusa korona, dodajući da tuguje za svima onima koji su stsradali od ove opake bolesti.

Mitropolit Hrizostom je posebno pozdravio sve ljekare, medicinske radnike i sve zaposlene i angažovane u bolnicima i drugim mjestima liječenja inficiranih virusom korona, izražavajući divljenje i zahvalnost za njihovu žrtvu i njihovu ljubav prema bližnjima.

Poručivši da je Vaskrs praznik nad praznicima i veselje nad veseljima, mitropolit dabrobosanski čestitao je pravoslavnim vjernicima najveći hrišćanski praznik tradicionalnim pozdravom "Hristos vaskrse!".