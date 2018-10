U BiH neće proći bošnjačka politika koja hoće da eliminiše druga dva naroda

Potpredsjednik Hrvatske akademije nauka i umjetnosti BiH Božo Žepić smatra da u BiH neće proći bošnjačka politika koja po svaku cijenu hoće da eliminiše druga dva naroda i napravi "građansku", odnosno unitarnu zemlju.

Žepić je rekao da je Željko Komšić, nakon što je saznao da će umjesto Dragana Čovića u naredne četiri godine sjediti u Predsjedništvu BiH kao predstavnik hrvatskog naroda, izjavom "Ja sam vaš predsjednik, glasali vi za mene ili ne", priznao da je nametnut voljom Bošnjaka, te da mu uopšte nije važno šta Hrvati o njemu misle i što ga neće.

"Dugoročno posmatrano, ova je politika postigla veliki autogol na štetu bošnjačkog naroda i stabilnosti BiH. Predsjedništvo BiH u ovom sastavu neće moći funkcionisati i upašće u krizu iz koje će teško izaći", rekao je Žepić za "Glas Srpske".

On je ponovio da je za BiH najbolje rješenje formiranje tri nacionalne republike, jer je to jedini model koji može staviti sva tri naroda u jednak institucionalni položaj.

"Zašto Bošnjaci neće svoju republiku, kao federalnu jedinicu, to oni najbolje znaju. I to je njihovo pravo. Ali, isto tako je legitimno pravo druga dva naroda da budu konstitutivni, što znači državotvorni, a to dalje znači da se poštuju njihovi nacionalni interesi i želje - u kakvoj državi oni žele živjeti", rekao je Žepić.