U aferu koja potresa SDA umiješan i Hadžihafizbegović: "Glumac" trebao naći posao ženi delegata

Stranku demokratske akcije, ovih dana potresa skandal.

U javnosti je već nazvana “afera Asim”, i to zbog stranačkog potpredsjednika i, kako sam sebe voli nazvati, “prvog do Bakira Izetbegovića”, Asima Sarajlića.

Sve se "zakuvalo" oko izbora šefa predsjednika kantonalne organizacije u Sarajevu, sjedištu političke, financijske i svake druge moći ove stranke.

Dan nakon što je s 59 prema 40 glasova za predsjednika izabran Fikret Prevljak, poraženi Samir Efendić, ujedno načelnik sarajevske opštine Novi Grad, na svom Facebook profilu objavio je audio snimku koja je najbolje pokazala grčevitu pozadinsku bitku koja se vodila oko kako se činilo običnih unutarstranačkih izbora.

Na njoj Sarajlić, koji obavlja dužnost stranačkog čovjeka za kadrovska pitanje, uz pomoć još dvojice SDA-ovaca nudi zaposlenje supruzi jednog od izaslanika kako bi glasao za njegovog favorita Prevljaka. Uz sve to, hvali se kako mu nije prvi put da svojim metodama kroji raspodjelu fotelja i radnih mjesta.

– I Abdulaha (Abdulaha Skaku, gradonačelnika Sarajeva) smo glasali i Grad gore i ovo... Ja došao sa Zdravkom Stojnićem kao u “Kumu”. Traca ih sve tamo organizovao i za glas je Skaka postao gradonačelnik. To smo ja i Traca završili. Osmica obišao ovoga Zdravku babu i obećali neke stvari i završili tako je on došao za jedan glas za gradonačelnika – hvali se na snimci Sarajlić.

Osmica kojeg spominje je ni manje ni više nego šef Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osman Mehmedagić.

– I Osmica je s nama – poručuje, očito kako bi impresionirao, ali i zastrašio, tada još neodlučnog kandidata za izbornu skupštinu ogranka SDA.

Još i dodaje kako se zbog toga ne treba bojati prepiske na Viberu.

U tom svjetlu treba tumačiti i Asimovo spominjanje najjačeg čovjeka stranke, Bakira Izetbegovića, koji je, prema njegovim riječima, “upoznat sa svime”.

A čovjek koji je trebao sve provesti u djelo, znači naći posao nezaposlenoj gospođi, jest Emir Hadžihafizbegović, poznati glumac i izvan van BiH, inače dugogodišnji član SDA.

Za njega, oslovljajući ga kao “Glumac”, Sarajlić u objavljenoj snimci kaže da mu je već od ranije dužnik i da tu neće biti nikakva problema. Zlu ne trebalo, kao alternativu navodi Senada Hasanspahića Cvrleta.

Hadžihafizbegović i Hasanspahić bili su gotovi sigurni kandidati za ministre kulture, odnosno boračka pitanja u novoj kantonalnoj vladi, ali stvari su se promijenile ubrzo nakon Efendićeve objave. Tako je Aljoša Čampara, uticajni član stranke i pripadnik struje suprotstavljene Sarajliću, javno poručio da će uskratiti svoju podršku ionako tankoj većini SDA i partnera od samo jednoga glasa.

– Oni se predstavljaju kao dužnici pojedincu, tj. onome koji sebe predstavlja “prvim do Bakira” i koji tvrdi da ministri moraju raditi po njegovu nalogu. Ministri postoje da bi radili za dobrobit građana, a ne da bi bili “sluge” pojedincima – bio je nedvosmislen Čampara.

Popularni Samir Fazlinović iz serije “Lud, zbunjen, normalan” već je jednom bio ministar u kantonalnoj vladi u Sarajevu, i to od 2007. do 2011. godine. Uz kulturu vodio je i resor sporta, ali je iza sebe ostavio prilične repove. Za to vrijeme uredno je glumio u pozorišnim predstavama, učestvovao u raznim zabavnim emisijama, snimao serije, filmove, čak TV reklame.

– To je ta licemjerna sredina. Kad Kevin Kostner snimi reklamu za “Turkish Airlines” to je O.K., ili Džordž Kluni za “Smirnoff Vodku”. A kad Emir snimi reklamu, to je neetično, nemoralno i sukob interesa – pravdao se Hadžihafizbegović.

Upućeni kažu da će ga se stranka odreći, kao i Hasanspahića, odnosno naći im ministarske zamjene kako bi se smirilo očito važnije ljude poput Čampare.

Izetbegoviću je najvažnije primiriti situaciju i sve brojnije afere u stranci staviti pod tepih. Zato je i podjednako osudio obje zaraćene strane, a pogotovo 'brižnog supruga'

- Pa i taj čovjek koji je tražio posao za svoju suprugu, koji je došao namjerno snimate te stvari, to nije u redu. Sve je to ranije trebalo prijaviti rukovodstvu SDA – naveo je Bakir, a u pomoć su mu priskočila dva vjerna člana državnog Predsjedništva, Šefik Džaferović i Željko Komšić, koji su osudili snimanje, odnosno pravdavali da su čuli i gorih stvari.

Zato niko i ne vjeruje u poruku Tužilaštva da će cijeli slučaj pomno istražiti.

(SlobodnaDalmacija)