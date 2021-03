Tužilaštvo za Novalića i Miličevićevu zatražilo zabranu rada

Zabraniti rad premijeru Fadilu Novaliću i ministru finansija Jelki Miličević u Vladi FBiH. To je danas od Suda BiH zatražilo Tužilaštvo na ročištu u predmetu "Respiratori". Do izricanja prvostepene presude, zatražena je i zabrana posjećivanja službenih prostorija, tj. Vlade FBiH i sastajanja s određenim svjedocima.

Iste mjere su zatražene i za Fahrudina Solaka. Odbrana tvrdi da je zahtjev Tužilaštva politički, a ne pravno motivisan.

"Ovo sudsko vijeće pred sobom nema nijedan iskaz, nijedan dokaz, prema tome ovakav jedan paušalan navod sve i da hoće sudsko vijeće ne može ga provjeriti. Ja mislim da je konačan cilj bio, a to je na kraju krajeva legitimno pravo tužioca, a to je da ustvari optuži ova lica i da ih skine sa funkcije. To su politički ciljevi, to nisu pravni ciljevi", rekla je Senka Nožica, advokat Jelke Miličević.

Za Fikreta Hodžića se traži zabrana obavljanja dužnosti odgovorne osobe u preduzeću "Srebrena malina", kao i zabrana sastajanja sa svjedocima. Da li će sudsko vijeće odbiti ili prihvatiti zahtjev Tužilaštva trebalo bi biti poznato početkom iduće sedmice.

"Roka striktnog nema, ali s obzirom na činjenicu da idemo već sa prvim svjedocima očekujem da će početkom iduće nedjelje da odluka biti donešena", istakla je Nožica.

Ukoliko Sud BiH prihvati ovaj zahtjev Tužilaštva BiH, rad kompletne Vlade FBiH biće upitan, koja je svakako u tzv. tehničkom mandatu jer od izbora 2018. nikada nije formirana nova.