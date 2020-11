Osman Mehmedagić ili "Luj Četrnaesti", OBA ili "Država to sam ja", koji god sinonim koristio, tužilac Oleg Čavka ne odustaje od namjere da Osmicu skloni iz OBA-e.

Za to postoje debeli razlozi, jer bi optuženi za zloupotrebu položaja, Osmica i njegov saradnik Muhamed Pekić mogli to i da ponove. Tužilac je bio jasan, optuženima zabraniti obavaljanje dužnosti, ulazak u prostorije OBA-e, sastajanje sa zaposlenima i svjedocima do okončanja postupka.

"Optuženi je privatizovao OBA-u, kako bi vodio političke obračune sa neistomišljenicima i imao kontrolu nad kompletnim bezbjednosnim sistemom. Protiv njega se vodi još jedna istraga o krivotvorenju diploma, a na svoje diplome, koje trebaju biti javni dokument, stavio je oznaku tajnosti", kaže Oleg Čavka, tužilac Tužilaštva BiH.

Osmica je danas izbjegao novinare, a pred kamere je poslao svog advokata. Senka Nožica smatra da je cijeli postupak politička montaža, a od Suda traži da odbije zahtjev Tužilaštva.

"Mi smo se protivili donošenju mjera za argumentima koji su ja mislim sasvim jasni. I što se tiče političkog suđenja, je li političko suđenje ili nije. Vi ste čuli šta je rekao tužilac, i on je sam u nekoliko navrata pominjao politiku. Prema tome, procijenite sami. Vi to vrlo dobro znate", kaže Nožica.

A dobro znaju i tužioci, da u OBA-i i nisu bila čista posla. Oleg Čavka upozorava i da se u Agenciji kojom upravlja Mehmedagić vode dvostruki aršini. To dokazuje i potez o suspenziji Pekića.

"Prvooptuženi je suspendovao drugooptuženog, a prvooptuženog ne suspenduje niko. Očito da se na njega zakoni BiH ne odnose", kaže Čavka.

Da li će Osmica i dalje obavljati dužnosti u OBA-i, odlučiće Sud BiH. SUD je nedavno potvrdio optužnicu protiv Mehmedagića i Pekića u vezi sa slučajem izuzimanja snimaka u poslovnici Pošta u Alipašinom Polju. Sumnja se da je snimak izuzet nezakonito, kako bi poslužio ličnim interesima i obračunu sa političkim neistomišljenicima. Nakon slučaja sumjive diplome, Osmica je ponovo šokirao javnost.