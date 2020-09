Biće afera, biće i korupcija, rješavaće se. Tako je Bakir Izetbegović odgovorio na prozivke Aljoše Čampare koji je, baš zbog afera i korupcije podnio neopozivu ostavku na sve stranačke funkcije.

Dok se iz stranke netom prije sjednice kolegijuma, čulo nadanje da Čampara nije podnio neopozivu ostavku, Izetbegović poručuje da će federalni ministar unutrašnjih poslova teško ostati u SDA. Da li je to samo nemoć lidera stranke da odgovori na okrenuta leđa do juče jednog od najviših funkcionera stranke, pokazaće vrijeme.

Ono što je pokazao Čampara je da SDA polako puca po šavovima.

"Čampara je dao neopozivu ostavku, nju će da prihvati Glavni odbor, a šta će se dešavati sa gospodinom Čamparom ne mogu da predvidim. SDA mu je dala šansu, podršku, kako će on da uzvrati vidjećemo, o tome će se baviti kantonalni odbor", rekao je Bakir Izetbegović.

Činjenica je i da ministar unutrašnjih poslova FBiH i dugogodišnji saradnik Bakira Izetbegovića ima sve informacije u rukavu. Ukoliko ih bude izvlačio, u najavi bi možda mogle da budu i neke nove afere i turbulencije. Analitičari predviđaju da bi nakon Čapmarinog poteza u stranci moglo da bude pravo rasulu, a da bi izlaznu kartu mogao da potraži i njegov rođak i visoki funkcioner SDA Denis Zvizdić. Čampari je, sudeći prema pismu ostavke, već duže vrijeme bio pun kofer problema.

"Ovu ostavku dajem, i zbog činjenice da se unutar SDA već izvijesno vrijeme događa jedan atrofirajući proces prema kojem se podobnost i poltronstvo protežiraju nad strukom, osobnim dignitetom, slobodom mišljenja i govora, uz neizostavno sotaniziranje onih koji otvoreno govore i podastiru relevantne argumente kao dokaze za očite nepravilnosti", naveo je Čampara.

Aljoša Čampara, bio je pravi vojnik SDA, a nekada je bio jedan od prvih saradnika Bakira Izetbegovića. Iz pisma u kojem je juče obrazložio svoju ostavku, i više je nego jasno da je do kulminacije došlo zbog afere Asim i diplome Osmana Mehmedagića Osmice, ispred kojih kao štiti stoji lider SDA. Zbog svega likuju opozicione partije u Kantonu Sarajevo, gdje bi moglo doći do obaranja Vlade. Iz SDP-a, već poručuju da za to imaju dovoljno ruku.