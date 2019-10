Trasu auto-puta do Beograda bira struka

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će struka odrediti kuda treba da ide trasa auto-puta do Beograda i da se to ne može povezivati sa naseljima u kojima žive pripadnici određenih naroda i nacionalnom pripadnošću.

"Struka određuje trasu, a mi treba da obezbijedimo novac za eksproprijaciju, kao što rade Hrvatska i EU", rekao je Dodik, odgovarajući na pitanje hrvatskih novinara da li će trasa auto-puta prema Beogradu prolaziti kroz neka hrvatska naselja u Posavini, te dodao da, koliko mu je poznato, auto-put, koji se gradi iz sredstava podrške Turske, neće ići tim pravcem.

Prema njegovim riječima, to kuda će prolaziti putevi ne bira se na osnovu toga da li su to naselja gdje su živjeli ili žive Hrvati, Srbi ili Bošnjaci.

"Važnije da bude obezbijeđena pravična naknada za imovinu i zemlju, i to Republika Srpska čini, kao što smo na ovoj trasi, tako i na drugim. Ne možemo obilaziti svaku kuću, ali to nema nikakve veze sa nacionalnom pripadnošću, to je, naprosto, tehnička stvar i struka će to reći, a ne mi političari. Nema nikakve veze da li je to hrvatsko, srpsko, bošnjako ili ne znam čije imanje", rekao je Dodik novinarima u Gradišci.

Odgovarajući na pitanje da li će proraditi Rafinerija u Brodu, Dodik je naveo da je to stvar rekonstrukcije, odnosno vlasnika, "Zarubežnjefta", koji pokušava da osposobi kapacitete u samoj rafineriji.

"Činjenica je da je `Zarubežnjeft` uložio novac u izgradnju gasovoda koji dolazi iz Slavonskog Broda, što govori da su njihove namjere da to radi veoma ozbiljne", rekao je Dodik.