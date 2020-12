Tegeltija: U slučaju ostavke, nasljeđuje me Srbin iz Srpske

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH Milan Tegeltija rekao je da bi u slučaju da podnese ostavku, njega na toj poziciji trebalo da naslijedi Srbin iz Republike Srpske.

"Sa mojom smjenom ili ostavkom desilo bi se puno toga, ali se neće desiti ništa na kvalitetu i poboljšanju pravosuđa u BiH", rekao je Tegeltija.

On nije želio da otkrije da li će podnijeti ostavku na poziciju predsjednika VSTS-a, ističući da će svoju odluku saopštiti sutra na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Govoreći o vlastitoj bezbjednosti, Tegeltija je rekao da je prilično opušten u Banjaluci i da nema nikakvih strahova, ali da ima veliku zabrinutost za svoju ličnu bezbjednost u svakom pogledu.

"Moguće je da mi neko učinili zlo i u Banjaluci, ali je puno vjerovatnije da se to dogodi u Sarajevu zbog same teritorije. Vjerujem da u Banjaluci postoje i službe bezbjednosti koje ne bi to tako lako dopustile ili ako bi se to dogodilo, makar bi to istražile i ne bi pozdravile", istakao je Tegeltija večeras za RTRS.

On je ponovio da je kao predsjednik VSTS-a BiH i kao čovjek u Sarajevu i cijeloj Federaciji BiH /FBiH/ u javnom diskursu izložen tolikoj količini nezakonitosti, demonizaciji i dehumanizaciji.

"U slučaju da me neko ubije rekli bi da foliram, da je to neka teorija zavjere, da sam to nešto sam inscenirao ili da sam to zaslužio", kaže Tegeltija.

On je rekao da je u Sarajevu kroz garnituru SDA, organizacije koje su sa njima povezane i medije koje kontrolišu, stvoren takav ambijent da se pozdravlja i ima punu podršku svaki nezakoniti akt, akt nasilja i obavještajni i svako zlo koje se može učiniti prema njemu.

"SDA ima namjeru i ciljeve da preuzme potpunu dominaciju i kontrolu nad pravosudnim sistemom u BiH", ocijenio je Tegeltija, zaključujući da se u tu svrhu dešavaju aktivnosti koje sprovode obavještajne i paraobavještajne službe koje su povezane sa tom strankom.

VSTS je prošle sedmice održao vanrednu sjednicu čija je tema bio sporni audio-snimak razgovora Tegeltije sa bivšim članom Savjeta Milijanom Buhom, koji je objavljen u medijima, o imenovanju njene sestre na jednu od pravosudnih funkcija.

Na sjednici su usvojena tri zaključka od kojih se jednim traži da Tegeltija razmotri mogućnost podnošenja ostavke.

Tegeltija je na sjednici negirao izvještaje medija i naglasio da je taj snimak nezakonit, neautentičan i iskonstruisan.