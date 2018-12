Tegeltija jedini kandidat za predsjedavajućeg Savjeta ministara

Konsenzus je danas postignut u Predsjedništvu gdje su održane konsultacije sa većinom političkih stranaka iz RS I FBiH. Mjesto predsjedavajućeg Savjeta ministara, bez bilo kakvog zakona, osim džentlimenskog dogovora mijenja se po nacionalnom ključu.

Srpski član Predsjedništva i predsjedavajući Milorad Dodik kaže da je danas sasvim jasno da će to biti ime iz RS.

“SNSD je predložio gospodina Zorana Tegeltiju za kandidata I Predsjedništvo je saslušalo I ostale političke partije, na bazi nekoliko osnovnih programskih principa, a to je da se ovdje obezbjedi mir i stabilnost, da pokušamo raditi na ekonomskom prosperitetu. da pokušamo praviti autoputeve I dalje, da pokušamo graditi termoelektrane“, rekao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Stranke iz Federacije BiH, po običaju nemaju usaglašene stavove, bar kad su u pitanju Bošnjaci i Hrvati. SDA, baš kao SDP i SBB, zagovornici su formiranja vlasti na nivou Federacije BiH, a tek onda BH nivoa. HDZ-ov Dragan Čović iz Mostara im poručuje da će se na formiranje federalne Vlade načekati, a da Savjet ministara, što se njega tiče može biti formiran do kraja januara.

“Najdalje do kraja januara imamo SM u nekom novom sazivu, to nije nikakvo koaliranje, to je ono što nam daje Ustav i Zakon, a što se tiče Vlade Federacije do nje ćemo se načekati, jer da bi se ona implementirala moraće zakonodavac u skladu sa Ustavnim sudom donijeti odluke“, poručio je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

“Smatram da treba pričekati odluku CIK-a, ne treba žuriti sa formiranjem Savjetu ministara dok ne možemo da formiramo Dom naroda u Federaciji, a I u državi, zato nismo za to da se s tim nešto žuri, ima još vremena", kazao je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

SDA nema šta da izgubi, jer njihovi kadrovi i dalje sjede u Savjetu ministra. Baš kao i kadrovi SDS-a i PDP-a na čiji dosadašnji rad, SNSD ima itekako primjedbi.

“SNSD je zainteresovan za participaciju u Savjetu ministara da bi se ove štetne odluke koje je donosio Savez za promjene ispravile I da se ostavi što manje vremena Savezu za promjene u SM da I dalje proizvodi štetne posljedice I politike za RS", kaže Staša Košarac, član Predsjedništva SNSD-a.

Tačno na vrijeme, na konsultacije su danas stigli upravo oni čiji članovi još sjede u Savjetu ministara. Ime Zorana Tegeltije za PDP nije nikakvo iznenađenje. S druge strane, lider SDS-a Vukota Govedarica, poslije burnih dešavanja u SDS-u spušta loptu i čini se da ponavlja ono što su upravo njegove starije kolege ranije tražile, a to je zajedničko srpsko djelovanje u Srajevu.

“Ukoliko postiji prostor spremni smo da razgovaramo i sa SNSD-om i sa DNS-om, PDP-om, SP, dakle otvoreni smo za saradnju koja će biti prije svega orjentisana na ono što treba pozdraviti kada su u pitanju odluke koje su dobronamjerne za RS", rekao je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

“Mi smo i došli da kažem na temu Zorana Tegeltije budućeg prijedloga SNSD-a i što se tiče nas, to je za nas očekivano s obzirom da SNSD ima najviše poslanika u PD PS BiH“, izjavio je Nenad Vuković, član Predsjedništva PDP-a.

Danas nije razgovarano o podjeli resora, pa čak ni po nacionalnom ključu. Ipak, oni koji sebe vide u jednom od resora Savjeta ministara su socijalisti koji su danas dali punu podršku kandidatu SNSD-a za predsjedavajućeg Savjeta ministara.

“Mi ćemo naravno biti dio Savjeta ministara sa našim kadrovima I sigurno ćemo ponuditi najbolje ljude koje imamo za određene pozicije, očekujemo jedno ministarsko mjesto da budemo konkretni“, poručio Slobodan Protić, predsjednik Izvršnog odbora SP

Po Ustavu i poslovniku Predsjedništva i Predstavničkog doma BiH definisano je da Predsjedništvo imenuje predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH. Predloženo ime kandidata proslijeđuje se Predstavničkom domu kako bi se formirala Komisija za izbor Savjeta ministara i predsjedavajućeg. Prethodne četiri godine predsjedavajući je bio SDA-ov Denis Zvizdić, a prije njega HDZ-ov Vjekoslav Bevanda.