Tegeltija: Snimak je montaža, napravila ga je OBA

Predsjednik VSTS Milan Tegeltija izjavio je večeras gostujući u Centralnom dnevniku kod Senada Hadžifejzovića, kako je najnoviji snimak o obećanju imenovanja člana VSTS-a, ustvari montaža.

- Snimak je klasična montaža, autentičnost ovog snimka apsolutno ne postoji i nema potrebe da komentarišem nešto što je montirano i nije se dogodilo, dodao je on.

Rekao je da on zna za ovaj snimak već godinu dana.

- Ovaj snimak nije nastao nedavno, ovo je napravljeno davno prije, ja lično znam da postoji već godinu dana i imam svjedoke koji to mogu potvrditi, kazao je Tegeltija.

Kazao je i da je snimak napravila OBA, ali da ne zna ko ga je snimao.

- Ovo je visokosofisticirana montaža koju je napravila Obavještajna služba (OBA) ili neki njeni dijelovi - naveo je Tegeltija.

Na pitanje da li optužujete (Osmana) Mehmedagića, on je rekao - apsolutno!

Istakao je da mu ne pada na pamet da komentariše snimak s obzirom na to da je riječ o montaži. Takođe, Tegeltija je zamolio javnost da još jednom poslušaju snimak pažljivo, te da će veoma jasno uočiti "prelaze" na snimku.

Komentarisao je i današnje navode OHR-a da VSTS zaslužuje profesionalnog predsjednika.

- Gospođa Milijana Buha i ja smo rekli da nije autentičan, ali OHR se petlja u individualne slučajeve, a to nema pravo. Ako želi da me smijeni neka to uradi, možda mi učini i uslugu jer će me u jednom dijelu stanovništva Sarajeva napraviti herojem - istakao je.