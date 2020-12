Tegeltija: Šef OBA mi je rekao da se protiv mene preduzimaju nezakonite radnje

Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH (VSTS) počela je u Sarajevu.

Na samom početku Savjeta se obratio Milan Tegletija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH koji je kazao da je na početku vanredne sjednice u Sarajevu da je ona zakazana zbog objavljenih sadržaja u pojedinim medijima i bezbjednosnoj situaciji.

"Svi ste upoznati da je jedan medij objavio video sadržaj za koji ovaj mediji tvrdi da je autentičan i u kojem ja razgovaram sa jednom od bivših članica VSTS-a Miljanom Buha. Mogli ste čuti da sam ja rekao da se radi o montiranom audio-sadržaju da on nije zakonit i da on nije vjerodostojan, autentičan i zakonit", kazao je Tegletija.

Istako je da je u dva obraćanja istakao da se radi o inskonstruisanom i neautentičnom audio sadržaju.

"I gospođa Buha je ustvrdila da se radi o neautentičnom sadržaju. Rekao sam da jesam više puta razgovarao sa Milijanom Buha kojoj sam rekao da bi zaposlenje njene sestre bilo sukob interesa i da bi to podrazumijevalo njenu ostavku. To je jedino što sam ja rekao. U samom sadržaju onoga što ja nazivam montaža, a vi možete da vjerujete ili ne vjerujete, činjenice koje idu uz taj audio sadržaj idu u prilog mojih tvrdnjih. Tri su činjenice, prva činjenica gospođa Sanja Čegar, sestra bivše članice Savjeta, u vrijeme kada je taj razgovor vođen bila je stručni savjetnik Okružnog privrednog suda u Banjaluci i danas je na toj poziciji. S nikim od vas nikada nisam razgovarao ni pominjao Sanju Čegar ili bivšu članicu Savjeta Milijane Buha, ni u kom kontekstu i treća činjenica, pojedini segmenti tog audio sadržaja su potpuno neizvodivi i kao takvi, kao što je prebacivanje iz jednog suda u drugi i činjenica njihove neizvodivosti za koju svi vi znate, govori u prilog teze da ja to nisam mogao reći gospođi Milijana Buha u bilo kakvom razgovoru na tu temu. I četvrta činjencia koja je važna Milan Tegletija kao predsjednik Savjeta ne može da izabere ni u jedan sud ili tužilaštvo, tužioce i sudije bira Savjet, na prijedlog podvijeća a koje provodi procedure testiranja", rekao je Tegeltija i dodao:

"Ne pamtim kada sam zadnji put učestvovao u nekom intervjuu i ja toliko imam da kaže, o tom montiranom audio sadržaju. Za mene je mnogo važnije pitanje, pitanje sigurnosti i pitanje zakonitosti i pitanje ambijenta nezavisnosti i zakonitosti u kojem članovi pravosuđa mogu da obavljaju svoju dužnost bez ucjena i donose odluke. Apsulutno je jasno da se radi o nezakonitom snimku, ne snimku o nezakonitoj montaži. Nosioci pravosudnih funkcija, a u ovom slučaju predsjendik Savjeta, a to sam napisao i u svojoj krivičnoj prijavi, nezakonito prate, snimaju. Sve što sam rekao u svojim javnim istupima, da ne ponavljam na ovoj sjednici, sve što sam rekao i svaku činjenjenicu da je ovo montaža. Vjerujem da je i šef OBA častan čovjek i da ovo neće demantovati jer sam obavio razgovore. Od strane šefa OBA sam obaviješten da se protiv mene preduzimaju nezakonite radnje. To traje dugo vremena. No, moramo sebi postaviti pitanje, šta god danas odlučili, kakva je sigurnost pravosuđa, da li je komunikacija između članova Savjeta, koja nije javna i ne treba da bude javna, da li je ona na bilo koji način kompromitovana. S tim treba da se pozabave pravosudni organi. VSTV ne vodi ni jedan predmet, pa ni kada je Savjet u pitanju. Ali je činjenica da ovo ulijeva strah, ukoliko niste sigurni da se protiv vas neće preduzimati nikakve aktivnosti od strane obavještajnih i paraobavještajnih struktura u svrhu stvaranja ucjenjivačkog ili kapaciteta sa uklanjanja sa pozicija, onda teško možete da radite posao sudije i tužioca slobodno. To stvara nesigurnost u društvu u kojem živimo, to stvara nesigurnost u sistemu u kojem radimo", kazao je Tegletija u obraćajnu članovima VSTS-a.

Naglasio je da je činjenica da jer ovaj događaj uzburkao javnost i da je on sam po sebi, objavljivanjem te montaže, nanio štetu, instituciji, njemu lično i sistemu u kojem se radi i živi.

"Činjenica je da su i određeni dijelovi međunarodne zajednice snažno reagovali na ovaj događaj zahtijevajući da se VSTS pozabavi itme“, rekao je Tegletija.