Tegeltija: SDA želi da vrati uticaj na pravosuđe

SDA želi da vrati uticaj na rad pravosuđa BiH, a jedan od razloga je to što je za zločine nad Srbima za tri godine optuženo više lica nego u prethodnih 11 godina, izjavio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH Milan Tegeltija.

"Upravo to je jedan od razloga zbog kojih i dalje trpimo napade SDA koja, u namjeri da se ponovo dokopa kontrole nad pravosudnim institucijama, traži reformu VSTS", rekao je Tegeltija za "Politiku".

On je dodao da su od 2004. do 2015. godine u Tužilaštvu BiH podignute 53 optužnice protiv 102 lica za slučajeve u kojima su žrtve Srbi, dok je od 2015. godine do danas podignuta 41 optužnica protiv 126 lica.

Tegeltija je rekao da je do prije nekoliko godina pravosuđe na nivou BiH bilo dobrim dijelom pod svojevrsnom kontrolom SDA koju su u tome, zbog određenih političkih interesa, prećutno podržavali i pojedini međunarodni faktori.

Napominjući da je to izazivalo snažno nepovjerenje građana Srpske, Tegeltija je dodao da se pravosuđe uspjelo istrgnuti iz tih poluga političke kontrole i učiniti nezavisnim, ali da je nakon toga krenula hajka koja je dolazila iz pojedinih političkih krugova u Federaciji BiH /FBiH/, primarno iz SDA.

"Protiv pravosuđa i VSTS pokrenuta je medijska kampanja kako bi stvorili alibi za ponovno preuzimanje kontrole nad pravosuđem", smatra Tegeltija.

Komentarišući to što revidirana strategija za procesuiranje ratnih zločina u BiH čeka usvajanje više od godinu dana, on je rekao da je to potpuni apsurd, jer se svi političari deklarišu za procesuiranje ratnih zločina, a onda ne usvajaju strategiju koja to omogućava konkretnim mehanizmima.

On je ocijenio da je očigledno da iza deklarativnih opredjeljenja ne stoji iskrena namjera političkih aktera da se proces ubrza i procesuiraju svi počinioci ratnih zločina u BiH.

Govoreći o različitim pogledima na pravosudne institucije na nivou BiH, Tegeltija je rekao da se u FBiH, kao i nekim međunarodnim krugovima, očekuje od tih institucija da disciplinuju političare, prvenstveno iz Republike Srpske.

On je dodao da se to disciplinovanje odnosi i na one iz FBiH koji nisu na liniji dominantne većinske politike koja teži centralizaciji BiH i preuzimanju kontrole društveno-političkog života.

"Takvoj ulozi pravosudnih institucija Srpska se žestoko protivi i ima, rekao bih, opravdan strah zbog nekih iskustava iz prošlosti", rekao je Tegeltija, navodeći da otuda u Srpskoj postoji nepovjerenje i otpor, a u FBiH nezadovoljstvo zbog neostvarenih očekivanja.

Komentarišući izvještaj eksperta Evropske komisije Rajnharda Pribea da pravosudni sistem u BiH ne funkcioniše adekvatno, Tegeltija je rekao da Pribe, s jedne strane, prepoznaje probleme koji proističu iz složene ustavne strukture BiH i razloge nezadovoljavajućeg funkcionisanja procesuiranja korupcije.

Tegeltija nije želio da komentariše političku dimenziju ovog izvještaja.