Tegeltija: Savjet ministara nije vlada

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija je istakao da Savjet ministara nije vlada i sve svoje funkcije i ulogu vrši u skladu sa Ustavom i zakonima i jasno definisanim nadležnostima institucija BiH.

Odgovarajući delegatu Zlatku Miletiću na navodde da Savjet ministara nije ništa uradio za "narode i građane BiH", Tegeltija je istakao da su sve odluke i postupanja bila na osnovu zahtjeva i prijedloga entiteta i Brčko distrikta i u skladu sa nadležnostima.

"Ostavku neću podnijeti - od Savjeta ministara ne pravimo Vladu, jer on to nije, kao što ni ja nisam premijer već predsjedavajući, a koliko sam shvatio iz konteksta Vašeg pitanja Vama upravo to smeta čim ste naveli da nismo uradili ništa 'za narode i građane BiH'", rekao je Tegeltija.

On je odbacio Miletićeve kritike u vezi sa izostankom pomoći privredi u saniranju posljedica pandemije virusa korona, podsjećajući da je Savjet ministara u decembru donio Odluku o raspodjeli sredstava iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom kovid 19, u iznosu od 10.000.000 KM i to FBiH 61 odsto, Republici Srpskoj 37, a Brčko Distriktu dva odsto, uvažavajući da su ekonomske štete nastale u svim granama privrede koje su u direktnoj nadležnosti entiteta i Brčko Distrikta.

"Takođe, Savjet ministara donio je Odluku o raspodjeli sredstava iz budžeta namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom kovida 19, u iznosu od 13.000.000 KM i to Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu 3,5 miliona, Univerzitetskoj bolnici Mostar 3,5, UKC Banjaluka četiri miliona, zdravstvenom centru Brčko 500 hiljada i UKC Tuzla 1,5 miliona.

Savjet ministara je odlukom odredio i raspodjelu finansijskih sredstava Budžeta institucija BiH utvrđenih Zakonom o Budžetu u iznosu 14.474.000 KM iz 'Sredstva za saniranje ekonomskih šteta' i to tako da sredstva budu alocirana entitetima i Brčko distriktu za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom Kovid 19 u zdravstvenom sektoru u BiH", precizirao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, Miletić griješi i kada govori o procesu imunizacije stanovnika BiH, jer su poznati potezi i aktivnosti Savjeta ministara na tom planu, o čemu je javnost već obaviještena.

"BiH vrši nabavku vakcina preko četiri mehanizma - Kovaks, "EU za zdravlje", direktne nabavke i donacije. Zvanično prema podacima s početkom juna u BiH su ušle 530.510 doze vakcina", rekao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, trenutno očekivani broj doza koji treba da stigne u BiH je 104.800.

Tegeltija je naglasio da je ponosan prvenstveno na zdravstvene radnike, ali i sve druge ljude i institucije koji su na direktan ili indirektan način bili uključeni u procese suzbijanja negativnih efekata epidemije Kovida 19 u BiH.