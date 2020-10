Tegeltija: Posljednjih mjeseci napravljeni važni koraci na putu ka EU

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da je veoma važno to što je BiH u posljednjih nekoliko mjeseci napravila važne korake ka EU, te da je to dokaz da se u narednim mjesecima može riješiti još važnih stvari i na taj način obezbijediti kandidatski status.

Tegeltija je naglaasio da je kadnidatski status moguće obezbijediti ne prema očekivanju BiH, nego prema rezultatima onoga što je urađeno.

"Ključni prioriteti iz Izvještaja Evropske komisije kreirani su početkom aprila, a danas na dnevnim redu parlamenta BiH ili Savjeta ministara nije samo implementacija presude Sejdić i Finci, jer je ona direktno uslovljena izmjenama Izbornog zakona za šta u ovom trenutku ne postoji saglasnost", istakao je Tegeltija na konferenciji za novinare, nakon što mu je šef delegacije EU u BiH Johan Satler uručio izvještaj Evropske komisije o napretku BiH.

On je izrazio uvjerenje da će u narednih mjesec ili mjesec i po dana biti usvojen Akcioni plan za sprovođenje socio-ekonomskih reformi.

"Pitanje Europola za mene ne postoji kao pitanje, nego je to pitanje spremnosti da to bude sprovedeno", rekao je Tegeltija.

Predsjedavajući Savjeta ministara je podsjetio da je u posljednjih nekoliko mjeseci usvojena metodologija za izradu programa integrisanja BiH u EU.

"Prošla je kroz medije gotovo nezapaženo, ali moramo znati da BiH tu metodologiju pokušava uraditi već 12 godina, a tek je urađena prije mjesec dana", istakao je Tegeltija.

On je izrazio uvjerenje i da će uskoro biti riješeni i problemi koji postoje o zakonima koji se tiču vladavine prava i Viskog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/.

"Spremni smo ponuditi zakon o jvanim nabavkama usaglašen sa Privrednom komorom Republike Srpske i Federacije BiH, koji će izraditi stručnjaci iz BiH i regiona i ponuditi ga kao naše rješenje", rekao je Tegeltija.

Tegeltija je istakao da se Zakon o sprečavanju sukoba interesa nalazi u parlamentarnoj proceduri, te izrazio uvjerenje da će biti volje i spremnosti da om bude i usvojen kroz amandmansko djelovanje.

Osvrćući se na rezultate iz izvještaja, Tegeltija je rekao da se, na prvo čitanje, može primjetiti da Evropska komsiija, možda, nije prepoznala sve napore koji su postojali u BiH, te da ponekad, možda, nije imala i dovoljno razumijevanja za probleme i procese koji se odvijaju, ne samo u BiH nego u cijelom svijetu, a koji su izazvani pandemijom.

Odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi sa navodnim nerazumijevanjem EU u vezi sa situacijom U BiH u vrijeme epidemije vrirusa korona, uključujući i određene afere koje su pominjane u medijima o respiratorima i nabavci medicinske opreme, Tegeltija je rekao da onako kako on razumije Evropsku komisiju, predstavnike Evropske banke, Svjetske zdravstvene organizacije, građani BiH ovu pandemiju pamtiće po odličnom radu svojih zdravstvenih radnika.

"Pamtiće je po odličnim statističkim pokazateljima o broju izliječenih u BiH, po ocjenama da su pojedine klinike bile iznad nivoa klinika u okruženju. Ja tako doživljavam i ovu pandemiju, kao i rad naših zdravstvenih radnika. U svim procedurama javnih nabavki u svim zemljama priča se o tome da li smo nešto trebali nabaviti u jednom ili drugom trenutku i koliko to košta, i time se sada ne bih bavio", rekao je Tegeltija.

On smatra da će rad izvršne vlasti i zdravstvenih radnika u vrijeme epidemije virusa korona biti ocijenjen po tome da je BiH uspješno reagovala na prvu fazu epidemije i da pruža adekvatnu zdravstvenu zaštitu svojim građanima.

Tegeltija je uvjeren da će zdravstvo u BiH uspješno odgovoriti i izazovima koji se u konktekstu epidemije virusa korone najavljuju za jesen.

"Kad sam govorio o nerazumijevanju Evropske komisije to vam je otprilike kao kada dođete kod profesora pa mislite da vam on postavlja preteška pitanja, a vi razmišljate o nekoj većoj ocjeni, a slično sam i ja mislio kada Evropska komisija u svom izvještaju ponekad možda nije uvažila činjenicu da je BiH prošla kroz težak period, a to je period neizbora vlasti", pojasnio je Tegeltija.

Ovaj izvještaj, koji je sad predstavljen, istakao je Tegeltija, u velikoj mjeri odnosi se na period kada BiH nije imala izabranu vlast.

Tegeltija je ponovio da će BiH do proljeća zaslužiti kandidatski staus i da će EU to prepoznati i BiH dodijelit taj status.