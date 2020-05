Tegeltija: Opasni i potpuno neprimjereni pritisci na pravosudni sistem

Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH oglasio se saopštenjem povodom pritisak na rad Tužilaštva BiH.

Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Opasni i potpuno neprimjereni pritisci na pravosudni sistem.

Povodom izjava i saopštenja koje proteklih nekoliko dana dolaze od visokih političkih predstavnika Stanke demokratske akcije te same političke staranke SDA koje se odnose na rad tužilaštva BiH u predmetu vezanom za nabavku respiratora u FBiH, bez namjere da na bilo koji način prejudiciram ishod istrage i krivičnog postupka, poštujući presumpciju nevinosti koja se odnosi na svakog građanina BiH bez obzira kakvu funkciju obavljao, moram da istaknem da svjedočimo flagrantnom, teškom i opasnom političkom pritisku na pravosudni sistem, a posebno na rad Tužilaštva BiH i to kako pritisku na rad glavnog tužioca tog tužilaštva tako i narad postupajućih tužilaca u pojedinačnom tužilačkom predmetu.



Očigledno je da se radi o pokušaju političke opstrukcije krivične istrage i prejudiciranja njenog ishoda, te pokušaja da se pod političkim pritiskom izdejstvuju odgovarajuće odluke pravosudnih institucija. Takođe, očito je da su glavni tužilac i postupajući tužilac u ovom krivičnom predmetu izloženi dosad nezabilježenom intenzitetu političkog pritiska, omalovažavanja i čak proglašavanja državnim neprijateljima zato što rade svoj posao, a njihov posao je provođenje istrage i utvrđivanje svih relevantnih činjenica i dokaza vezanih za pojedinačni slučaj.



Pozivam političke predstavnike SDA, da bez ikakvog odlaganja, prestanu sa ovakvim atacima i pritiskom na pravosudni sistem, kako bi pravosudne institucije mogle da obavljaju posao iz svoje nadležnosti u normalnoj demokratskoj atmosferi u kojoj postoji podjela vlasti, bez da ih se proglašava neprijateljima države i sl, te im se na taj način stavlja meta i etiketa usljed koje može doći i do ugrožavanja njihove lične sigurnosti.



U jednoj demokratskoj zemlji tužioci ne bi smjeli biti pod ovakvim pritiskom, to je u demokratiji nezamislivo.



Sasvim sam siguran da će Tužilaštvo BiH njegova glavna tužiteljica i postupajući tužioci, profesionalno utvrditi sve činjenice i dokaze vezane za pojedinačni slučaj te donijeti tužilačku odluku zasnovanu na dokazima koje probave tokom istrage.



Međutim, ne smije se dopustiti da tužioci radeći svoj posao budu stigmatizovani u društvu u kojem žive i da svoj posao rade u uslovima etiketiranja, pritisaka, napada i nesigurnosti.



To je ambijent u kojem sutra svaka odluka, kakva god da bude, bilo tužilaštva bilo suda, sutra perceptivno u javnosti može biti protumačena kao rezultat pritiska, a ne kao plod rezultata istrage i dokaza, što će dodatno narušiti ionako krhko kako povjerenje u pravosudni sistem tako i u državu ininstitucije uopšte.

Zbog toga, još jednom pozivam sve predstavnike političkih partija da se uzdrže ovakvih izjava kojima se ozbiljno narušavaju osnovni postulati demokratske podjele vlasti, vladavina prava i demokratija uopšte", stoji u pusmu Milana Tegeltije, predsjendika VSTS-a.