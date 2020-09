Tegeltija: Natpisi na pojedinim portalima u funkciji zbunjivanja i obmanjivanja javnosti

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH Milan Tegeltija rekao da su natpisi na pojedinim portalima u funkciji zbunjivanja i obmanjivanja javnosti.

"Svi natpisi na pojedinim portalima, koji polaze od pretpostavke da u VSTS postoje nekakve većine i manjine kao unaprijed određene kategorije pokazuju elementarno nerazumijevanne funkcionisanja VSTS te su u funkciji zbunjivanja i obmanjivanja javnosti. Sa jedne strane, radi se o svođenju VSTS na insitituciju u kojoj se vodi neka zamišljena imaginarna rovovska bitka dok se sa druge strane radi o poptunoj profesionalnoj degradaciji članova VSTS i njihovog svođenja na predstavnike određenih politika jednih ili drugih.

Članovi VSTS su ozbiljni ljudi sa profesionalnim integritetom, kojima niko ne može da kaže kako da razmišljaju ili kako da odlučuju, nego to rade na bazi vlastitih procjena i ocjena pitanja koje je tema. Podsjećam da je preko 95% odluka VSTS doneseno jednoglasno ili sa do 2 glasa protiv odluke, dok su sve ključne odluke, pa i one o kojima se zasnivaju ove kvazianalize donesene jednoglasno. Situacije u kojima se odlučuje preglasavanjem sa jednim glasom više su ekstremno rijetke i desile su se samo par puta za 6 godina mog mandata kao predsjednika, u veoma rijetkim slučajevima pojedinih imenovanja, od kojih je jedno imenovanje predsjednika Suda BiH, što je opet demokratski način odlučivanja u VSTS predviđen zakonom. Dakle, pozivam građane da ne nasjedaju na takve kvazianalize i narativ zasnovan na pokušajima svođenja VSTS na poltičku instituciju", rekao je Tegeltija.