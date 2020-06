Tegeltija najavio prijedlog budžeta BiH za narednu sedmicu

Naredne sedmice ćemo imati Prijedlog budžeta BiH za ovu godinu - poručio je danas na sjednici Doma naroda parlamenta BiH Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara. Tegeltija je podsjetio da je Prijedlog budžeta blagovremeno usvojen, ali je zbog pandemije virusa korona vraćen na doradu.

"Ja želim da podsjetim da u toj proceduri usvajanja budžeta, pored Savjeta ministara su Predsjedništvo BiH, Parlamentarna skupština i Savjet ministara. Ono što je do Savjeta ministara, ja sam siguran da ćemo mi svoj dio posla završiti prije kraja mjeseca juna, a siguran sam da će biti podrške i u drugim institucijama, da se budžet usvoji u što kraćem vremenskom periodu", kaže Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Budžet je jedan ozbiljan dokument, i sve zemlje detaljno raspravljaju o svakoj njegovoj stavki, podsjeća delegat SNSD-a u Domu naroda, Dušanka Majkić. Ocjenjuje da nije bilo lako prilagoditi onako raskošan budžet zahtjevima novog vremena. Ne želi da licitira sa datumom njegovog konačnog usvajanja.

"Naročito je u interesu svih da novi prijedlog budžeta nakon onog koji je završio kako je završio zato što nije usklađen bio sa stvarima koje su se dogodile u međuvremenu, vezano za pandemiju, da će on biti sa mnogo više senzibiliteta biti urađen i prilagođen privredi i institucijama u vrijeme koje nam slijedi", kaže Dušanka Majkić, delegat SNSD u Domu naroda BiH.

Na današnjoj sjednici Doma naroda, najžustrija rasprava se povela o - na kraju odbačenoj - inicijativi Denisa Bećirovića da Savjet ministara najkasnije za deset dana Domu naroda dostavi informaciju o razmjerama migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu i cijeloj BiH, sa prijedlogom konkretnih mjera za njeno rješavanje. Dušanka Majkić je rekla da je ovo "inicijativa radi inicijative", te da najveću odgovornost za rješavanje migrantske krize snose Bošnjaci - pogotovo zato što nisu podržali napore sada već bivšeg ministra bezbjednosti, Fahrudina Radončića, da se ona prevaziđe. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, Bakir Izetbegović, na ovo je burno reagovao, nakon čega je napustio sjednicu.

"Je li se iko ovako šovinistički odnosio prema ovim ljudima kako se odnose neki u BiH? Da kažu da je to muslimanski problem, hajte vi kod Bošnjaka. U Srbiji to nije Vučić rekao, hajte kroz Sandžak. I onda optužite jedan narod da je kriv i njegove predstavnike za to. To je jedna potpuna besmislica, ja ne mogu jednostavno ostaviti da ta stvar ostane tako da visi u zraku.", kaže Bakir Izetbegović, drugi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda u PS BiH.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, Nikola Špirić, upozorio je da migrantska kriza nadrasta sve unutrašnje strukture i kapacitete BiH, i da se ne može riješiti jednim potezom. On je predložio održavanje plenarne sjednice oba doma parlamenta BiH o migrantskoj krizi, što je Dom naroda prihvatio. Objasnio je da se delegati SNSD-a prilikom glasanja u Domu naroda vode stavovima institucija Republike Srpske.

"Mi zapravo branimo stavove institucija Republike Srpske. Mi smo delegati Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH i stavovi institucija Republike Srpske nas obavezuju i govore na koji način ćemo glasati. Izgleda da oni do tih stavova ne drže, ja im ne mogu narediti da drže do toga", kaže Nikola Špirić, prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda u PS BiH.

Sjednica je završena davanjem saglasnosti na ratifikaciju nekoliko međunarodnih ugovora o finansiranju. Naredna sjednica će se održati za dvije sedmice, odnosno 25. juna.