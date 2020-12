Tegeltija: Institucionalno samoubistvo VSTS-a

Dosadašnji predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH Milan Tegeltija, koji je i formalno danas predao pisanu ostavku Sekretarijatu te institucije, rekao je Srni da je današnjim potezima i odlukama članova Savjeta došlo do institucionalnog samoubistva VSTS-a.

"Kako sam i najavio, zbog procjene da je došlo do kompromitacije VSTS-a kao institucije, danas sam predao pismenu ostavku na mjesto predsjednika i člana Savjeta, prethodno dajući VSTS-u priliku da sam odluči o trenutku podnošenja te ostavke, s obzirom na to da postoji ozbiljan zakonsko-proceduralni problem daljeg funkcionisanja VSTS-a u toj situaciji", naveo je Tegeltija.

On je ponovio da je sve uradio zakonito i da ničim nije doprinio blokadi VSTS-a.

"Današnjom odlukom VSTS-a BiH o imenovanju člana ove institucije koji će je privremeno predstavljati, zakazivati sjednice, potpisivati akte, VSTS je samo pokazao da je kompromitacija potpuna i nepopravljiva. Naime, ovakvom odlukom, većinski dio VSTS-a, u namjeri da se što prije otarasi svog predsjednika, ne pitajući za cijenu, učinio je takvu nepopravljivu grešku koja u cjelosti onemogućava bilo kakav dalji rad te institucije, niti se ta greška može popraviti", rekao je Tegeltija.

Tegeltija je pojasnio da Zakon o VSTS-u BiH ne poznaje mogućnost imenovanja člana VSTS-a koji će predstavljati tu instituciju, zakazivati sjednice na kojima se donose odluke, potpisivati akte i slično.

"To znači da je ovom odlukom VSTS izvršio institucionalno samoubistvo. Ova se greška ne može popraviti jer da bi se popravila potrebna je nova sjednica VSTS-a koju može zakazati samo predsjednik legalno izabran tajnim glasanjem svih članova VSTS-a", rekao je Tegeltija.

On je dodao da bez zakonite sjednice nema nijedne zakonite odluke VSTS-a.

"Suštinski, VSTS je ovom odlukom nepopravljivo blokirao svoj rad, odnosno sve odluke donesene na nezakonito sazvanoj sjednici neće moći biti zakonite", upozorio je Tegeltija.

On je naglasio da je sada VSTS u situaciji da to ignoriše i da te odluke budu obarane po svim sudovima uključujući i Sud u Strazburu, ili da zahtjeva od zakonadavca hitnu izmjenu Zakona koji će deblokirati njegov rad.

Tegeltija kaže da je to jedini preostali način za prevazilaženje ove situacije u ovim okolnostima.

"Ističem da sam članovima VSTS prepustio odluku o načinu tehničke realizacije moje ostavke i u tom rješenju nisam učestvovao ni na koji način. Ja sam zakazao sjednicu, dao ostavku, predao je na protokol onda kada su rekli da žele, sve ostalo je bilo na članovima koji su tu odluku donijeli bez mog prisustva", naglasio je Tegeltija.

On ističe da je ovo još jedan dokaz koliko je VSTS kompromitovana institucija, te koliko je podlegla političkim agendama SDA, do mjere da ih se ništa što se tiče institucije nije ticalo, nego isključivo eliminacija predsjednika VSTS-a što prije, čak i ako to znači donošenje apsolutno nezakonitih odluka i blokadu rada institucije.