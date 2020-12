Tegeltija: I da me likvidiraju u Sarajevu neki bi tvrdili da foliram

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH Milan Tegeltija izjavio je da je u Sarajevu stvorena atmosfera nekažnjivosti, podrške i odobravanja svakog nezakonitog zla koje prema njemu može biti učinjeno ili se čini.



Teletija kaže da bi, čak i da u slučaju da ga neko likvidira u Sarajevu, veliki dio javnosti u Federaciji BiH, predvođenih SDA garniturom i njihovim nevladinim sektorom na čelu sa Ivanom Korajlić, medijima i drugima, tvrdio da folira i da je sam to inscenirao.

"Stepen i količina nezakonitosti, mržnje, demonizacije i dehumanizacije mene kao osobe koja je na čelu VSTS-a sa kojom sam suočen u Sarajevu, jasno ukazuje da bi čak i u slučaju da me neko stvarno likvidira, oni izašli sa izjavama - "folira", "sam je to inscenirao", "pravi od sebe žrtvu", "sam je kriv", "to je i zaslužio"", rekao je Tegeltija Srni.

Predsjednik VSTS-a je reagovao na izjavu izvršnog direktora Transparensi internešenela Ivane Korajlić koja kaže da je Tegeltija poistovjetio funkciju koju obavlja sa svojim životom i da zato tvrdi da je ugrožen.