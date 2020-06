Tegeltija: Članovi VSTS-a se neće odazivati na pozive Privremene istražne komisije

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH Milan Tegeltija rekao je danas da je najvažnija odluka koju je VSTS danas donio izbor potpredsjednika VSTS-a Sanele Gorušanović Butigan, kao i da se članovi ovog savjeta neće odazivati na pozive Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosuđu.

Butiganova je izabrana jednoglasno na tajnom glasanju, kako je predviđeno Zakonom o VSTS-u BiH, pa je uz Jadranku Lokmić Misiraču, koja se izjašnjava kao Bošnjakinja, i Tegeltiju, koji je iz srpskog naroda, zadovoljena nacionalna struktura rukovodstva VSTS-a.

"Druga odluka koju je VSTS donio danas jeste jednoglasna potvrda naše ranije odluke, zaključaka povodom Privremene istražne komisije od 18. jula prošle godine. Time je u nastavku razjašnjeno dalje postupanje povodom tih zaključaka u smislu omogućavanja sudovima i tužilaštvima da dostave podatke koji se odnose na podatke iz službene evidencije ili podatke o funkcionisanju institucija bez dostavljanja podataka o pojedinačnim predmetima", rekao je Tegeltija novinarima u pauzi današnjeg zasjedanja VSTS-a.

On je dodao da je razjašnjeno i to da sudije i tužioci koji se samostalno odluče javiti na poziv te komisije moraju voditi računa o tome da se suzdrže od komentara o sudskim, tužilačkim i disciplinskim predmetima u pravosuđu BiH.

"Na ovaj način je otklonjena svaka dilema o daljem postupanju povodom rada ove komisije. Članovi Savjeta su potvrdili raniju odluku u cijelosti i neće se odazivati na pozive Privremene istražne komisije ukoliko ih bude", naveo je Tegeltija.

On je konstatovao da su od Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dobili poziv za dostavu određenih podataka i da će ih dostaviti.

"Da su i novinari tražili te podatke mi bismo ih dostavili", rekao je Tegeltija.

Odgovarajući na pitanje novinara da li smatra da će odbijanje da se pojavi pred Komisijom izazvati kontraefekat, Tegeltija je rekao da svi koji to traže moraju imati u vidu stav VSTS-a da ne postoji nadležnost te komisije da vrši parlamentarni nadzor nad funkcionisanjem pravosudnog sistema i njegovom regulacijom.

"S obzirom na to da smatramo da ne postoji nadležnost onda ne možemo da učestvujemo u radu te komisije. Smatramo da za istražnu komisiju o stanju u pravosuđu ne postoji ustavni niti zakonski osnov i mislimo da je to protivno demokratskim principima podjele vlasti. Saradnju sa svim parlamentima, uključujući i Parlamentarnu skupštinu BiH želimo na bazi Ustava, zakona i poštovanja demokratskih podjela vlasti, partnerstva. Mislim da smo u tome do kraja jasni", istakao je Tegeltija.

On je naveo da ova ustanova nije nedodirljiva, već da funkcioniše kao samostalno tijelo BiH prema Zakonu o VSTS-u.

"Tako je zakon definisao", konstatovao je Tegeltija.

Upitan kako je moguće da pojedini predmeti tokom suđenja budu "teški" za velike novčane iznose, a da se na kraju svedu na mnogo manje, poput predmeta "Pandora", Tegeltija je odgovorio da nikada nije komentarisao pojedinačne predmete.

"To je pitanje za one koji rade na tim predmetima, na Tužilaštvu", poručio je Tegeltija.

Tegeltija je rekao i da je pravosuđe funkcionalno.

Potpredsjednik VSTS-a Sanela Gorušanović Butigan je u prvom obraćanju medijima nakon izbora na ovu funkciju rekla da je izabrana na mandat od četiri godine i da je svjesna odgovornosti, da će raditi zakonito, objektivno i donositi odluke na osnovu činjenica.

Ona je izrazila nadu da će dobro sarađivati sa medijima.