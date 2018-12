Tegeltija će dobiti moju podršku ako prihvati MAP

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio je danas da će kandidat za predsjedavajućeg Savjeta ministara dobiti njegovu podršku za imenovanje na tu funkciju ako prihvati odluku Predsjedništva BiH u vezi sa Akcionim planom za članstvom /MAP/ BiH u NATO-u.

"Od budućeg kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara, a već se u javnosti pominje i njegovo ime /Zoran Tegeltija/ očekujemo da prihvati sve što već jeste odluka, ne samo Predsjedništva BiH, nego i drugih institucija na nivou BiH", rekao je Komšić novinarima u Sarajevu.

On je naveo da ne zna šta će uraditi ostala dva člana Predsjedništva BiH Milorad Dodik i Šefik DŽaferović.

"Iluzorno je očekivati da mi kao članovi Predsjedništva BiH, koje iza svojih leđa ima odluku koja nikada nije opozvana ili promijenjena, a tiče se NATO puta BiH i MAP-a, damo mandat osobi koja će unaprijed reći da neće to da realizuje. Nema ni logike da tako nastupimo", istakao je Komšić.

On je rekao da ne zna da li će biti promjene političkog stava političke opcije koja će kandidovati predsjedavajućeg Savjeta ministara, pa i samog kandidata, ali da se njemu čini kontradiktornim da se nastupi protiv odluke koju je donijelo Predsjedništvo.

Ističući da poštuje pravo da entiteti zauzimaju stavove o bilo čemu, uključujući odluku Narodne skupštine Republike Srpske koja je donijela Rezoluciju o vojnoj neutralnosti, Komšić je rekao da Narodna skupština Srpske, prema Ustavu BiH, nije ovlaštena da donosi bilo kakve odluke u vezi sa spoljnom politikom, jer je to, kako je naveo, isključiva nadležnost Predsjedništva BiH i dijelom Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine BiH.

"To je razlog zašto mislim da bi mogla biti uskraćena podrška budućem kandidatu za predsjedavajućeg Savjeta ministara, ali to ostaje da se vidi, kao i da li će doći do nekih promjena, pa da ne zatvaramo vrata cjelokupnom dijalogu o formiranju Savjeta ministara i imenovanju", rekao je Komšić.