Tegeltija: Brzo formirati Savjet ministara radi deblokade procesa

Novoimenovani predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija istakao je večeras da je veoma značajno da se brzo formira Savjet ministara da bi se odblokirali procesi koji su u ozbiljnom zastoju.



On je podsjetio da je 13 mjeseci neformiranja vlasti dovelo do blokade mnogih procesa - izvršne vlasti i parlamenta.

"To je zablokiralo, prije svega, određeni broj investicionih projekata. Zbog toga je meni, kao predsjedavajućem Savjeta ministara, jako važno da se novi saziv brzo formira", naglasio je Tegeltija.

On je ponovio da će dvije ključne stvari na kojima će raditi Savjet ministara biti ekonomija i evropske integracije.

"Rješavanje ekonomskih problema u BiH i obezbjeđenje stabilnog privrednog rasta koji će osjetiti građani, biće osnova na kojoj se mogu riješiti mnogi problemi za koje danas mislimo da su nerješivi", naveo je Tegeltija.

On je za RTRS rekao da je svjestan mjesta i uloge Savjeta ministara kada je riječ o ekonomiji, ali da će učiniti sve što je potrebno iz svoje nadležnosti i da će raditi u koordinaciji sa vladama Republike Srpske i Federacije BiH.

Tegeltija je napomenuo da vlade entiteta imaju mnogo veći stepen odgovornosti i obaveza kada je riječ o ekonomskim pitanjima.

On kaže da će se u budućem periodu Savjet ministara baviti, između ostalog, pitanjem migrantske krize i NATO-a.

Tegeltija je naveo da je danas završen prvi korak - izvršena je verifikacija predsjedavajućeg Savjeta ministara, te da slijedi izbor devet ministara i deset zamjenika ministara.

On je potvrdio da će narednih dana obaviti konsultacije sa onim političkim partijama koje su postigle sporazum o principima rada zajedničkih institucija i onim partijama koje su ga danas podržale u parlamentu BiH.

"Mislim da ću do kraja ove sedmice završiti konsultacije sa političkim partijama u Republici Srpskoj, a početkom iduće počeću konsultacije sa političkim partijama iz FBiH", istakao je Tegeltija.

On je podsjetio da se o ovome već dugo razgovara, da je u avgustu potpisan aneks tih principa u kojem je definisano koja od ministarstava pripadaju kojoj političkoj opciji.

"Tako da su političke partije svjesne, znaju ko će to biti i ja mislim da će oni meni u relativno kratkom periodu dostaviti imena, a onda slijedi komplikovaniji i teži dio, a to je popunjavanje izjava i dostavljanje Centralnoj izbornoj komisiji i Agenciji za istrage i zaštitu na provjeru", naveo je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, evidentno je da je za 19 ljudi potrebno određeno vrijeme da se to sprovede i onda se sve vraća ponovo na usvajanje u parlament.

"Mislim da ima dovoljno vremena, ukoliko bude spremnosti da se to radi, da se završi do kraja godine, ali ne bih se iznenadio da se to završi i početkom 2020. godine", kaže Tegeltija.