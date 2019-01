Svjetlana Topalić nije smijenjena sa mjesta urednika i voditelja BHT-a, već je premještena u sektor WEB produkcije. To je bila njena lična odluka i sve to nema veze sa tim što je 9. Januara javno čestitala Dan Republike Srpske, kako su prenijeli pojedini sarajevski mediji. I Topalićeva je danas na svom tviter profilu demantovala vijest koju su jutros objavili sarajevski portali.

"Obavještenje ovim dušebrižnicima i zluradnicima: nisam smijenjena, žao mi je što ću vas razočarati. Trebate provjeriti info prije nego što plasirate informaciju, ako ste imalo ozbiljni u svom poslu," napisala je Svjetlana Topalić.

Urednik informativnog programa BHT-a Marko Radoja potvrdio je da je od Topalićeve primio zahtjev za premještaj, još 30. decembra prošle godine.

"Pojedini mediji su zbog senzacije uzeli samo jedan dio i prenijeli, gdje sam ja rekao da je tačno da je koleginica sada na WEB-u. Ali nisu prenijeli drugi dio da nije kažnjena, nego da je premještena što je sama tražila. Odnosno, pojedini mediji su to iskoristili za svoju ličnu promociju, ili njima poznate razloge. Apsolutno, koleginica ima moju podršku. Ne samo ona, nego svaki novinar ima to pravo. Naš posao je i imamo to pravo da komentarišemo, da se bavimo društvenim problemima. Na kraju krajeva, koleginica je stav iznijela na svom privatnom profilu," rekao je Radoja.

Podsjećanja radi, Svjetlana Toplić je 9. januara na svom Tviter nalogu čestitala Dan Republike, nakon čega je uslijedio niz uvreda na njen račun, pa i prijetnje smrću. Ona je na sve odgovorila još jednom čestitkom. Bivši fudbaler Zvijezde iz Gradačca, Dejan Popović, nažalost, ne može demantovati vijest da je ostao bez posla, jer je isključen je iz Kluba nakon što je javno čestitao Dan Republike Srpske.

"Istina je da sam isključen zbog čestitanja Dana Republike 9. januara. Međutim, ne vidim ništa loše u tome, ali javnost je reagovala tako kako je reagovala i Klub je donio takvu odluku. Tako da, ovdje sam, završio sam tamo tu svoju epizodu, rekao je Popović.

Popović je nakon isključenja prešao u drugi klub. Za ATV poručuje da bi i danas, znajući kakve će posljedice biti, uradio isto.