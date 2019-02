Svjedok: Herenda priznao da je ubio vojnike ЈNA

U nastavku suđenja komandantu Specijalne jedinice MUP-a takozvane RBiH Draganu Vikiću i još trojici optuženih za ubistvo zarobljenih pripadnika ЈNA u Sarajevu, zaštićeni svjedok Tužilaštva BiH "L" rekao je danas u Sudu BiH da je tonski snimio priznanje Nedžada Herende da je 1992. ubio zarobljene vojnike ЈNA u Velikom parku u Sarajevu.

Svjedok je objasnio da je, kao tehnički službenik u Agenciji za istraživanje i dokumentaciju (AID), 1996. godine snimao saslušavanje Nedžada Herende koji je iz više razloga priveden po naređenju tadašnjeg direktora Agencije Kemala Ademovića.

"Saslušavao ga je Edin Garaplija o aktivnostima grupe "Ševe" čiji vođa je, navodno, bio Herenda, a što nije bilo na Ademovićevom spisku. Herenda je tada rekao da je ubio 10 do 13 četnika, ali da nije bio sam. Dodao je da je to uradio u afektu i da je to bila reakcija na stradanje njegove porodice", izjavio je svjedok "L".

On je danas potvrdio da je čuo za Miru Žmiru, ali da nije siguran da ga je tada Herenda spomenuo, te da se poslije toga nije interesovao šta je dalje bilo.

Tužilac Vesna Ilić mu je predočila iskaze koje je 2015. i 2001. godine dao u Tužilaštvu BiH i Kantonalnom sudu u Sarajevu u kojim je izjavio da je Herenda rekao da je učestvovao u ubistvu srpskih vojnika koje je doveo Miro Žmiro koji je bio pod komandom Dragana Vikića.

Ilićeva je pročitala dio iskaza u kojem je navedeno da je Miro Žmiro bio u Vikićevoj kancelariji kada je Herenda ubio vojnike.

Svjedok je danas rekao da je "vjerovatno tako bilo kao u zapisniku".

On se danas nije mogao sjetiti da je 2001. godine izjavio da mu je poznato da je Herenda imao bazu u prostorijama Doma policije, ali je potvrdio da je Garaplija svakodnevno podnosio raport Ademoviću.

Svjedok je Vikićevom braniocu, Adni Dobojlić, rekao da je Herenda imao službenu iskaznicu, ali da ne zna šta je u njoj pisalo.

Naveo je da je tokom prvih 24 časa ispitivanja Herenda sve negirao, osim ubistva vojnika. Teretili su ga da je rukovodio "Ševama" ali, kako je rekao, to nisu uspjeli dokazati.

Svjedok "L" je izjavio da ne zna da li je iko rekao da se ubistvo vojnika ЈNA mora procesuirati, te dodao da je dokumentacija o ovom slučaju u AID-u nestala.

Na kraju svjedočenja, svjedok je rekao da se ne sjeća da je Herenda, osim lokacije, ikada spomenuo da su u ovom zločinu učestvovali pripadnici Specijalne jedinice i njen komandant Dragan Vikić.

Na početku današnjeg ročišta, vještak medicinske struke, neuropsihijatar Omer Čemalović rekao je Sudu da je nakon pregleda Faika Višića zaključio da je on, pored fizičkih i psihičkih problema, sposoban da svjedoči u ovom predmetu, ali skraćeno i sa pauzama.

U predmetu "Veliki park", osim Vikića, optuženi su pomoćnik ministra unutrašnjih poslova tadašnje BiH Јusuf Pušina, te Nermin Uzunović i Mladen Čovčić.

Vikić, Pušina, Uzunović i Čovčić, prema optužnici, bili su informisani o zarobljavanju osam pripadnika ЈNA srpske nacionalnosti iz transportera u kvaru na području sarajevskog naselja Dobrinja.

U optužnici je navedeno da su oni bili informisani o stavljanju pod kontrolu i nadzor policijskih i bezbjednosnih struktura zarobljenih vojnika ЈNA, koji su potom izvedeni u Veliki park blizu Doma policije u centru Sarajeva, gdje su ubijeni.

Tijela pripadnika ЈNA sklonjena su i odvezena s ciljem uklanjanja i prikrivanja dokaza, ali su pronađeni posmrtni ostaci dvojice ubijenih, dok se za tijelima ostalih još traga.

Nastavak suđenja zakazan je za 7. mart.