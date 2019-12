Sve izvjesnije da će novi saziv Savjeta ministara biti do kraja godine

Do 23. decembra novi saziv Savjeta ministara trebao bi biti potvrđen u Predstavničkom domu Parlamenta BiH.

U Službenom glasniku BiH danas je objavljena odluka o potvrđivanju imenovanja SNSD-ovog Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Savjeta ministara. SDA je danas na Predsjedništvu stranke izrazila očekivanja za potvrđivanje novog saziva do 23. i ozvaničila imena svojih kandidata.

"Kandidati za pozicije u Savjetu ministara BiH su: za ministra inostranih poslova predložena je gospođa Bisera Turković, za četiri zamjenika: Nezir Pivić za zamjenika ministra pravde, za zamjenika ministra komunikacija Nedžad Branković, za zamjenika ministra za ljudska prava doktor Mahmutović i za zamjenika ministra finansija i trezora gospodin Hazim Rančić", rekao je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

I Predsjedništvo SBB-a danas je potvrdilo kandidaturu lidera te stranke Fahrudina Radončića za ministra bezbjednosti. Sjevale su danas i varnice zbog koalicije sa SDA, pa je tako poslanik u Predstavničkom domu Damir Arnaut podnio ostavku na sve stranačke funkcije, ali one nisu uvažene, već je Predsjedništvo donijelo odluku da ga smijeni. Arnautu nije pomoglo ni to što se pozivao na podršku američkog i britanskog ambasadora.

"On je na Predsjedništvu izjavio da je juče imao sastanak sa ambasadorom SDA u Sarajevu, ja lično poznajem ambasadora i čvrsto vjerujem da se to nije dogodilo. Čisto sumnjam da su britaski i američki ambasadori kao zemlje koje jako puno pomažu BiH, kao zemlje koje se nikada nisu miješale ko će biti vlast i ko ima svoje favorite i da naređuju ko će biti vlast, sto odsto sam siguran da oni to nisu uradili. S druge strane imate članove Predsjedništva koji sa razlogom traže da SBB pokaže svoju suverenost, ma kojeg člana i ucjene SBB-a", istakao je Fahrudin Radnočić, predsjednik SBB-a.

Damir Arnaut i danas tvrdi da SAD i Velika Britanija ne podržavaju trojni bošnjački savez. Za fedralane medije otkrio je da je trojni pakt dogovoren još u maju. Arnaut nije odgovarao na pitanja da li će glasati za ili protiv novog saziva Savjeta ministara u Bijeloj sali, ali ono što je izvjesno da bi svi ministri i zamjenici trebali dobiti većinu glasova do 23. decembra.

"Ako se napravi analiza poslovnika utvrđujemo da je to sve realno učiniti do 23. kada je zadat termin od strane Kolegija PD da se može zakazati sjednica na kojoj bi se potvrdio izbor Savjeta ministara, da li je riječ o hitnoj ili redovnoj sjednici, manje više to nije ni bitno", naglasio je Staša Košaraca, šef Kluba SNSD-a u PD PS BiH.

Ostaje da nadležne službe CIK i SIPA završe sve provjere kandidata. Izvršene provjere institucije dostavljaju predsjedavajućem Zoranu Tegeltiji koji ima obavezu da načini odluku o imenovanjima ministara i zamjenika ministara i u skladu sa poslovnikom se zakazuje sjednica Komisije za izbor predsjedavajućeg i Savjeta ministara koja bi trebala da se održi prije 23. decembra.