Sve izvjesnija imena u Savjetu ministara BiH

SNSD-ov Staša Košarac definitivno će rukovoditi Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Sigurna je i pozicija SNSD-ovog Vojina Mitrovića na čelu Ministarstva za komunikacije i transport.

Potvrdio je to lider partije, kao i da su završeni razgovori sa HDZ-om. Rukovodeća i pozicije zamjenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice još su neizvjesne. Sva imena ministara i zamjenika u resorima biće potvrđena 18. a najkasnije do 23. decembra kada se očekuje sjednica Predstavničkog doma BH-Parlamenta.

"Za ministra za ekonomske odnose i spoljnju trgovinu ići će Staša Košarac, a za ministra za saobraćaj i veze ići će gospodin Mitrović. U svakom slučaju, ostala mjesta, znači ministar za izbjegla lica i tri zamjenička mjesta biće popunjena u skladu sa našim koalicionim partnerima. Mi smo razgovarali sa gospodinom Čovićem i on je saopštio gospodinu Tegeltiji imena, da će mu do ponedjeljka dostaviti imena", kaže Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Kako saznajemo, HDZ- ovom Marinku Čavari trebalo bi da pripadne Ministarstvo civilnih poslova, dok bi Vjekoslav Bevanda i Josip Grubeša trebalo da ostanu na svojim pozicijama. Spekuliše se i da će SBB-ov Fahrudin Radončić biti ministar bezbjednosti, dok je, prema najnovijim informacijama sve izvjesnije da će mjesto zamjenika zauzeti SP-ov Vladimir Mijatović. DF-ov Sifet Podžić trebalo bi da preuzme Ministartsvo odbrane, a SDA-ova Bisera Turković vanjske poslove. Koplja se još lome oko mjesta u Ministarstvu za izbjeglice i ljudska prava. Predsjedavajući Savjeta ministara kaže da će naredne sedmice sva imena biti poznata.

"Završili smo sinoć kasno razgovore sa HDZ-om, i u ponedjeljak završavamo razgovore u Sarajevu. Očekujem da bi u ponedjeljak, utorak, trebalo da budu poznata sva imena kandidata i za ministre i za zamjenike ministara u Savjetu ministara kako bih ja onda mogao donijeti odluke i uputiti te odluke", kaže Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Lider DNS-a o imenima još ne želi, ali želi sigurno ministarsko mjesto za partiju. Nije isključuje ni mogućnost da rukovodeću funkciju DNS-ovac zauzeti upravo u Ministarstvu za izbjeglice i ljudska prava.

"Mi želimo jedno ministarsko od tri ministarska mjesta na nivou BiH. Ja očekujem da ćemo to sa SNSD-om usmjeti dogovoriti, i da ćemo do ponedjeljka moći dati ime ministra iz redova DNS-a. - Je li to Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice? - Pa to ćemo još vidjeti. Nema tu konačne ponude", kaže Marko Pavić, predsjednik DNS-a.

Sva imena biće dodijeljena prema potpisanom Sporazumu o zajedničkom nastupanju na BH-nivou i prema koalicionim sporazumima partnera. Najbitnije je, poručuje predsjednik Narodne Skupštine da vlast konačno bude formirana zbog odluka koje su bitne za niže nivoe vlasti.

"Očekujem da se počnu otvarati i donositi odluke za nove investicije, da sredstva koja su u ovom trenutku zamrznuta zbog nedostatka odgovarajućih odluka na nivou BiH moći da se realizuju, a to je novi prostor i novi način djelovanja ne samo Savjeta ministara, nego Vlade i jedne i druge", kaže Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Savjet ministara, kako je predsjedavajući Zoran Tegeltija najavio, trebalo bi da počne sa radom do kraja godine. Svi imenovani ministri prije toga proći će provjere Centralne izborne komisije i Državne agencije za istrage i zaštitu BiH.