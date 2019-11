Sutra sjednica Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara

Zoran Tegeltija će sutra pred Komisiju za pripremu izbora Savjeta ministara. Na dnevnom redu je jedna tačka - razmatranje podobnosti i davanje preporuke za potvrđivanje imenovanja Tegeltije za obavljanje dužnosti predsjedavajućeg Savjeta ministara.

Očekujem da sutrašnja sjednica protekne u demokratskoj atmosferi i da se ispoštuje poslovnik kojim su jasno propisane procedure kako se vodi intervju između političkih partija i predsjedavajućeg, rekao je Staša Košarac predsjedavajući Komisije za pripremu izbora Savjeta Ministara.

"Ono što je poslovnik jasno definisao je da svaki član komisije u vremenskom periodu od 5 minuta može da postavi pitanja predsjedavajućem, tako da je to prije svega individualni izbor članova kosmije šta, kako i na koji način, kog sadržaja će postaviti pitanje predsjedavajućem. Predsjedavajući ima poslovničku mogućnost da u roku od 15 minuta da odgovor", kaže Staša Košarac, predsjedavajući Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara.

Srpski član predsjedništva poručuje da je imenovanje Zorana Tegeltije gotova stvar i da je ovo samo procedura koja mora da se ispoštuje. Dodik smatra da je Tegeltija prošao sve potrebne provjere i da nije potrebno da ga još ispituju i predstavnici opozicije.

"Sve je to karikatura. Kakva zemlja, takva i procedura. Ranije je to bilo predviđeno da srpski narod, hrvatski i bošnjački izaberu svoje predstavnike oni se sastanu u Sarajevu i po rotaciji biraju predsjedavajuće i to ide. Sada je neko izmislio, glumi neku priču da postoji kao neka struktura koja treba. Dakle, mora se ispoštovati procedura,to ne možemo izbjeći", kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Novi saziv Savjeta Ministara biće formiran do Nove godine, poručuje lider HDZ-a BIH.

"Ja sam optimističan da, vraćam se na onaj optimizam iz nekog prethodnog vremena da ćemo mi to završiti. Čuo sam ovih dana kolege i s kojima sam razgovarao i jutros da bi to svakako trebalo biti do 15. ili 20., ali svakako do božićnih blagdana i novogodišnjih da će se taj proces završiti", kaže Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

Iako se danima spekulise ko bi sve mogaio u fotelje u Savjet Ministara o imenima niko ne želi zvanično. Ono što je sigurno da će Republika Srpska zadržati resore koji su poznati još od avgusta.

"Republici Srpskoj pripadaju Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstvo transporta i komunikacija i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara, kao i tri mjesta zamjenika ministara. Operiše se sa velikim brojem imena i kao uvijek jedan broj je tačan drugi nije", kaže Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara.

Po završetku ispitivanja kandidata, Komisija je dužna da o svim informacijama obavijesti Predstavnički dom kako bi se ušlo u proces potvrde predsjedavajućeg Savjeta Ministara. Predsjedništvo BiH je na vanrednoj sjednici 19. novembra imenovalo je Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg Savjeta ministara.