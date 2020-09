Sutra sastanak u Zagrebu o Trgovskoj gori

Konačno će se o Trgovskoj gori i namjeri Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na toj lokaciji, na granici sa BiH, zvanično razgovarati u Zagrebu. Ambasador BiH u Hrvatskoj, Akleksandar Vranješ, sutra će kod Ministra privrede i održivog razvoja Hrvatske.

Rezultat je to posjete srpskog člana predsjedništva BIH Zagrebu, potvrdio je za ATV Vranješ. Kaže da to, do sada, nije bilo moguće jer su zvaničnici Hrvatske to odbijali, obrazlažući takvo ponašanje unutrašnjim pitanjem. Ukoliko, kaže, ne dođe do dogovora, tražiće se druge metode.

"Znate koji je rezultat posjete Milorada Dodika? Da ću sad u ponedjeljak, 28. septembra, imati sastanak sa Tomislavom Ćorićem, ministrom privrede i održivog razvoja koji je zadužen za to pitanje. Ja sam tražio sastanak još prvog decembra prošle godine, a biće održan tek sada 10 dana nakon Dodikove posjete. Tražiću njihov zvanični stav. Ne da mi interpretiramo ono što su akti koje mi vidimo da se dešavaju u tim institucijama nego da konačno čujemo službeni stav", kaže Vrnješ.

To će biti prva službena komunikacija o Trgovskoj gori. Na sastanku ću, poručuje, tražiti da ministar Košarac dođe u bilateralnu posjetu kako bi se podigao nivo razgovora o ovom problemu.

"Ta slika koje sa gradi da sad bilo ko uključujući i gospodina Dodika, moja pozicija, gospodina Košarca, da može tamo da uđe u Vladu i kaže nemojte vi to da gradite, to je iluzija. Mi treba da komuniciramo i vidimo da li postoji mogućnost da se, na neki način, približe stavovi. Ono što je dobro i što je rezultat posjete Milorada Dodika da ćemo konačno sjesti i razgovarati na tu temu, a to je bio cilj. Tada ćemo moći da imamo kompletnu sliku koliko je Hrvatska spremna da razgovara", poručuje Vranješ.

Bitka oko Trgovske gore još nije okončana, ali mnogi tu priču koriste u političke svrhe, poručio je to ranije srpski član predsjedništva BIH. I baš u te svrhe su i komentari iz Sarajeva na posjetu Milorada Dodika Zagrebu. Na temu Trgovske gore, najglasnija je bila Bisera Turkovic, ministar inostranih poslova BiH koja je prije nekoliko mjeseci sa dnevnog reda skinula tačku koja je predviđala formiranje pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada.

Ona nije čula da je srpski član Predsjedništva u Zagrebu pričao o odlaganju nuklearnog otpada. Oni koji su bili na sastancima u Zagrebu, znaju i šta je konkretno dogovoreno. Slijede sastanci operativne prirode na kojim će se razgovarati o konkretnim stvarima, sve sa ciljem da se pokušaju približiti stavovi Hrvatske i BIH o dugogodišnjem problemu Trgovske gore.