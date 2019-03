Novi pokušaj dogovora oko Savjeta ministara

Nećemo pristati na uslove SDA, da se istovremeno priča o izboru Savjeta ministara i NATO putu BiH, odnosno usvajanju godišnjeg nacionalnog plana - poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik. Pred sutrašnji sastanak sa Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem, Dodik podsjeća da i u Briselu očekuju brzo formiranje vlasti, bez uslovljavanja bilo kojim pitanjem.

I sutra će, kaže, na sastanku koji bi trebalo da bude održan u bh. Parlamentu, ponoviti ono o čemu je i ranije govorio.

"Mi mislimo da je za BiH najbolji princip vojne neutralnosti, i da je potpuno nepotrebno da se mi izlažemo bilo kakvim svojatanjima bilo kog vojnog saveza, jednako je to, vojna neutralnost nije samo izvan NATO-a, nego bilo koje vojne strukture. Prema tome, ukoliko SDA insistira na tome, to je njihova politička odluka, oni moraju da razumiju da SNSD neće princip vojne neutralnosti, neće žrtvovati ni za kakav dogovor oko formiranja vlasti. I to je moja poruka danas, i sutra će isto biti", kategoričan je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Sutra će biti drugi pokušaj da se lideri vodećih stranaka dogovore oko formiranja Savjeta ministara. Nedavno je održan sastanak u Predsjedništvu, ali bez konkretnih prijedloga i rješenja. Lider SNSD-a ponavlja da neće biti potpisivanja nikakvih koalicionih sporazuma. Zna se kako se sastavlja Savjet ministara i tu, kaže, nema ništa sporno.

"U nikakvu koaliciju mi ne idemo sa SDA, nikakav pisani dokument o programskoj ili bilo kakvoj koaliciji, mi nećemo potpisati, jer mi ne smtramo da možemo da budemo koalicija sa SDA. Mi možemo samo da budemo dio tehničkog procesa formiranja Savjeta ministara, u kome ono što nama pripada, Srbima, ovaj put to uzima SNSD. I mi nemamo potrebe da dobijamo saglasnost SDA za takvo nešto", poručuje Dodik.

Stalne blokade u BiH stvaraju atmosferu u kojoj je nemoguće raditi, poručuje Dodik. U Sarajevo nisam došao zbog plate i da bih se slikao i neću trošiti energiju na sastanke koji ne daju nikave rezultate, poručuje predsjedavajući Predsjedništva BiH. Ako ne bude promjena za godinu dana, mogao bi se povući iz Predsjedništva. Ako se jednom oko nečega dogovorimo, kao što je slucaj oko trase auto-puta, onda nema potrebe da se na to pitanje ponovo vraćamo, kaže Dodik. Lider HDZ-a kaže da, makar što se tiče Savjeta ministara, nema potrebe da se odugovlači i nekoliko mjeseci nakon izbora.

"Vjerujem da bi u trećem mjesecu trebali imati, predsjedavajućeg Savjeta ministara, ne samo predsjedavajućeg, nego da imamo i konkretan saziv Savjeta ministara, a hoće li to biti tako, vidjećemo u srijedu nakon svih ovih razgovora", kazao ja Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

Iz SDA su nekoliko puta ponovili da neće dati saglasnost za izbor predsjedavajućeg Savjeta ministara, dok se ne usvoji godišnji nacionalni plan za NATO. Danas iz te partije nema komentara, ali se očekuje da već sutra lider stranke odgovori da li odustaje od uslovljavanja formiranja novog saziva Savjeta ministara, koji još djeluje u tehničkom mandatu.