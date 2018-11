Sud BiH nastavio sa omaložavanjem Srba  

Potvrđivanje oslobađajuće presude ratnom komandantu Armije RBiH u Srebrenici Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću, optuženima za zločine nad Srbima, ponovo je izazvalo burna reagovanja. Posebno su ogorčeni u organizacijama proisteklim iz rata. Predsjednik Republike Željka Cvijanović rekla je da je Sud BiH današnjom presudom dokazao da radi u interesu bošnjačke ratne politike i da tu Srbi ne mogu da traže pravdu.

Da je krajnje vrijeme da Sud BiH prestane sa omalovažavanjem Srba i srpskih žrtava, poručio je i srpski član Predsjedništva Milorad Dodik, ali i pozvao Srbe da napuste pravosudne institucije BiH.

"BiH je pravno i ljudsko nasilje prema Srbima i to je nešto što najbolje pokazuju ovakve odluke Suda. Volio bih da oni koji su danas u Sudu i Tužilaštvu BiH, tužioci, u najmanju ruku bilo u odnosu prema svom narodu, da napuste te institucije. U tome, kad se odluče uvijek će imati moju podršku," rekao je Dodik.

"Prvi korak koji trebamo uraditi je prestati finansirati te organizacije, odnosno institucije, ako se mogu zvati institucijama na nivou BiH, pa neka onda žive od vazduha i donose presude sa onima ko ih plaća. Očigledno je da to rade i ovako i onako," kaže Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.

Dok su brojne pristalice Orića nakon presude uzvikivali "Alahu ekber" i isticali ratne zastave, porodice srpskih žrtava nisu imale komentara. Sud BiH jednako je Naser Orić – jedina je poruka koju su ispred Suda BiH ostavili predstavnici organizacija proisteklih iz rata iz Srebrenice i Bratunca.

Reakcije na oslobađajuću presudu stigle su i iz Srbije. Ivica Dačić poručio je da je danas dokazano da u BiH definitivno nema pravde za Srbe, i to nakon što je hrvatski član Predsjedništva Željko Komšič pozdravio rezoluciju Evropskog parlamenta kojom se od Srbije traži da prizna genocid u Srebrenici.

"Šta će vam bolji komentar o režimu u Bosni i Hercegovini? Legitimno je, znači, ubijati Srbe. Nije dobro što je došlo i treba da se osudi zločin u Srebrenici, ali da li to znači da je legitimno i nekažnjivo ubijati Srbe? To je poruka današnjeg dana," kaže Dačić, potpredsjednik Vlade Republike Srbije.

"Pored živih svjedoka koji tvrde da je to počinio Naser Orić, neki se prave da to niti znaju niti vide. Nemamo mi ništa protiv što slavite Alaha, što slavite koga hoćete, ali imaamo protiv što slavite nepravdu i što slavite one koji su činili zločine. To što neko nije osuđen iz političkih razloga ne znači da nije počinio zločin," rekao je

Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije.

Ministar pravde Srpske Anton Kasipović poručio je da današnja oslobađajuća presuda Oriću pravi ozbiljan problem u funkcionisanju BH pravosuđa, jer pokazuje da BiH nije spremna za procesuiranje ratnih zločina.

Potvrđivanje oslobađajuće presude Oriću, osudile su i sve političke partije sa sjedištem u Republici Srpskoj.