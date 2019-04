Stručnjaci za bezbjednost: Aličković je opasan ekstremista

Oštra reagovanja stižu iz Republike Srpske na poziv lidera sarajevskog Antidejton pokreta mladim Bošnjacima da se što prije naoružaju.

Nihad Aličković se ne libi da takve stvari i javno govori na pojedinim federalnim medijima. On je opasan ekstremista, smatraju stručnjaci za bezbjednost. Aličković, u jednom od intervjua, tvrdi da je pokret koji predvodi, u proteklih mjesec dana, dobio oko deset hiljada zahtjeva za članstvo. Tvrdi da se u FBiH formiraju i drugi slični pokreti.

"Znam još i da mnoga udruženja koja se bave, kako da kažem, formiranjem određenih patriotskih snaga, formiranjem nekih udruženja koja treba da rade na svijesti. Koja obučavaju momke kako u samoodbrani i tako dalje, da dobijaju veliki broj zahtjeva omladine prije svega", kaže Aličković.

Ovakvi radiklani stavovi morali bi da budu sankcionisani, smatraju bezbjednjaci. Slobodan Župljanin kaže da posljedice onog što radi Nihad Aličković mogu biti pogubne i za entitet iz kojeg dolazi.

"Neshvatiljivo je i neprihvatljivo da takva lica imaju potpunu slobodu djelovanja i medijskog, ali i praktičnog. Radnje koje preduzima sasvim sigurno nisu u skladu sa međunarodnim standardima i zakonima niti sa zakonima u BiH, naravno i zakonima Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine", kaže Župljanin, stručnjak za bezbjednosti.

Da lider Antidejtonskog pokreta mora biti sankiconisan, smatra i stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević.

"Ove ludake, treba ućutkati na način da im se zabrani mogućnost ovakvog djelovanja preko ovakvih radikalnih organizacija poput Antidejton grupe. Dakle šta radi Ministarstvo pravde BiH, šta radi Federalno ministartsvo ili federalna? Dakle zabraniti ovakve", kaže Galijašević.

Aličkovićev poziv Bošnjacima da ispod kreveta drže puške, naišao je na osudu svih udruženja i organizacija u Republici Srpskoj proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.

"Prosto je nevjerovatno da takav jedan čovjek koji je već duže vremena u javnosti poznat kao ektremista da tako lagodno istupa u javnosti. Nije to onda smao njegova poruka, nego čitavog jednog sistema ili društva iz kojeg on dolazi. To je ono što zabrinjava", ističe Milomir Savčić, predsjednik BORS-a.

Za Nihada Aličkovića šira javnost je čula 2015. godine, jer je u Potočarima, tokom komemoracije srebreničkim žrtvama, bio jedan od vinovnika napada na Aleksandra Vučića. Svoje ekstremne stavove pokazivao je i u Hagu tokom izricanja presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, gdje je hodao ogrnut ratnim zastavama BiH, kačio transparente na kojima se Karadžić upoređivao sa Hitlerom. Na sve to, napao je i muškarca koji je ispred zgrade suda u Hagu došao sa srpskom zastavom. Posebno se hvali prijateljstvom sa Naserom Orićem.