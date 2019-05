Štrahe: Beč podržava vojnu neutralnost BiH

Austrija ima puno razumijevanje i podržava stav da BiH treba da ostane vojno neutralna država, poručio je Hans Kristijan Štrahe, vicekancelar Austrije poslije sastanka sa Miloradom Dodikom, predsjedavajućim i srpskim članom Predsjedništva BiH, u Beču. Važno nam je da smo dobili jasan stav Austrije, jer svrstavanje BiH na bilo koju stranu samo može da škodi, kaže Dodik.

"Austrija je članica EU ali nije članica NATO-a. I oni imaju poseban osjećaj u tom pogledu. Meni je bilo važno da objasnim razloge zbog kojih mi smatramo da BiH treba da bude i ostane vojno neutralna, da se ne priključuje ni istoku ni zapadu. Jednostavno, da ostane vojno neustralna, jer nas istorija uči da svrstavaanja zemalja i naroda na tom prostoru u globalnim odnosima, kako su danas nestabilni, može da nam šteti," rekao je Dodik.

"Razmatrali smo pitanje neutralnosti koje mi u potpunosti podržavamo. Mi kao Austrijanci imamo potpuno razmjevanje za status neutralnosti, jer to je u svakom slučaju nešto što je od značaja za budućnost i sprečavanje konfliakta. U budućnosti," rekao je Štrahe.

Imamo veliki broj ratnika koji se u BiH vraćaju sa ratišta za islamsku državu i to je realna opasnost sa kojom se suočavamo, informaisao je Dodik vicekancelara Štrahea. Znamo za taj podatak i to nas zabrinajva, jer je to prijetnja za cijelu Evropu, kaže Štrase. Na ljeto se očekuje novi migrantski talas, BiH će se naći na migrantskoj ruti, kaže Dodik. Štrahe odgovara da se i jednom i drugom problemu mora ozbiljno pristupiti.

"Ova opasnost prijeti BiH, ali isto tako i cijeloj Evropi. Kako se suočavamo sa tim problemima, da li se određuju zatvorske kazne, da li se vode postupci. To je bitna tema kako bi se suzbijao ovaj radikalni islamizam i islamistički teerorizam, jer ti ljudi predstavljaju bombe koje mogu kad-tad eksplodirati, i da ništa ne činimo, to je greška," kaže Štrahe.

"Rekao sam da neke procijene govore da je samo ovog ljeta moguće da u BiH uđe 50 hiljada migranata, da je to ozbiljan problem za BiH koja nema logistiku da to prihvati, a može da utiče na bezbjednosnu, ekonomsku i socijalnu situaciju," rekao je Dodik.

Na sastanku je dogovoreno da se na nivou ministarstava dogovori saradnja na novim infrastrukturnim i energetskim projektima.

Na radnom ručku Konstantinu Dobriloviću, kandidatu Slboodarske partije, Milorad Dodik, je u ime predsjednika Republike Srpske dodijelio orden Njegoša trećeg reda za razvijanje saradnje i dobrih odnosa između Republike Srpske i Austrije.