Što hitnije formirati vlast

Što hitnije formiranje vlasti neophodno je radi bolje budućnosti BiH, koja stoji jer tehnički mandat Savjeta ministara traje dugo, rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Vjekoslav Bevanda.

"Tehnički mandat ide, a mi stojimo i to je kraj priče. Što tehnički mandat prije prestane i formira se vlast to je bolje. Ne znam zašto nije imenovan kandidat za predsjedavajućeg Savjeta ministara. I onda ostaje 30 dana kada on predlaže saziv Savjeta ministara i da konačno završimo tu priču za koju nema razloga da se koči", rekao je Bevanda za Radio Republike Srpske.

On je BiH nazvao zemljom neiskorištenih potencijala i dodao da iz iskustva zna da se najviše dobrih stvari za zemlju uradi na početku mandata.

Komentarišući servisiranje spoljnog duga, Bevanda je istakao da je izmijenjen zakon o tome i da je to jedan od prioriteta.

On smatra da eventualno povećanje PDV-a treba biti pitanje ozbiljne analitike i da prethodno treba svima povećati primanja.

"Ako nema povećanja primanja, teško je govoriti i o povećanju PDV-a", istakao je Bevanda.

Kada je riječ o položaju Hrvata u BiH, Bevanda je naglasio da je status ovog naroda devastiran odlukama visokih predstavnika u BiH.