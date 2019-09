Stiglo pet koverata sa imenima kandidata za poziciju direktora SIPA-e

Aktuelni direktor Perica Stanić kako stvari stoje, pokušaće da obnovi četverogodišnji mandat i ostane na čelu SIPA-e, saznaje ATV.

U trku za direktorsku poziciju će i direktor Policije RS, Darko Ćulum. Dvije koverte su stigle i iz Trebinja. Goran Zubac, već je bio na poziciji direktora SIPA-e, a Žarko Laketa bi zamijenio poziciju načelnika PU Trebinje, za vodeću poziciju u SIPA-i.

Na konkurs se prijavio i Rogatičanin Njegoš Jovanović, inspektor MUP-a RS. Nakon što se obavi intervju , kandidati će biti rangirani po bodovima, a ministar bezbjednosti će predložiti jedno ime Savjetu ministara i to bez obzira na bodovanje. Za ATV, Dragan Mektić priznaje da nije siguran da će sadašnji saziv Savjeta ministara dovesti do kraja cijelu konkursnu proceduru, a ni to da će Perica Stanić, koji je i prošli put bio njegov izbor, obnoviti mandat.

“Ne mogu ja nikoga favorizovati, policijski odbor treba da završi svoj posao i dostavi meni listu uspješnih kandidata. Ko će se nalaziti na toj listi, ko će zadovoljiti kriterij nezavisnog policijskog odbora, ja to ne mogu ni na koji način predvidjeti“, rekao je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH u tehničkom mandatu.

Konkursi trebaju da sačekaju novi saziv ministara, poručuje SNSD-ov Sredoje Nović. Kao bivši direktor SIPA-e kaže nije uredu da nema rotacije u najbitnije tri bezbjednosne službe na nivou BiH. Već godinama Srbi su na čelu SIPA-e, Hrvati Granične policije, a Bošnjaci Obavještajno-bezbjednosne agencije i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.

“To je nedopustivo i mislim da je definitivno vrijeme da se sjedne i mislim da ljudi u novom sazivu kada budu razgovarali na jedan civilizovan i kulturan način to razmotre. Dakle, ne ulazeći u kvalitet kandidata koji su konkurisali za direktora SIPA-e, ne osporavajući njihov kvalitet. Mislim da i ministar bezbjednosti, ali i Savjet ministara, koji je u tehničkom mandatu, mora o tom da vodi računa“, poručuje Sredoje Nović, bivši direktor SIPA-e.

Ne ističe samo mandat SDS-ovom Perici Staniću, već i Osmanu Mehmedagiću Osmici u Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji. Obnovu mandata čekaju i u Agenciji za nadzor nad tržištem, Agenciji za statistiku, FIPA, Odboru državne službe za žalbe i Agenciji za sigurnost hrane BiH. Kako ATV saznaje, Savjet ministara u četvrtak priprema novi set odluka za raspisivanje konkursa za rukovodeća radna mjesta u agencijama i direkcijama u kojima je šefovima istekao mandat. Saznajemo i da će Mirko Šarović zatražiti raspisivanje konkursa za koordinatora reforme javne uprave, kako bi na toj poziciji sačuvao svog stranačkog kolegu Dragana Ćuzulana.