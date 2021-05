Stigao još jedan non-pejper za Zapadni Balkan, ovaj put iz Brisela

Novi non-pejper na stolu. Ovaj put iz Brisela. A govori o većem angažmanu Evropske unije na Balkanu. Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da sva energija mora biti usmjerena ka jačanju Republike Srpske, bez obzira šta pričali oni iz međunarodne zajednice na čije se dobre namjere ne može računati u bilo kojem pogledu.

Još jedan non paper za Zapadni Balkan stiže iz Brisela, i to uoči dana Evropske Unije. Plan je, kako prenosi Agencija BETA, da EU pojača svoj angažman na ovim prostorima. Za BiH se preporučuje pomijeranje od Dejtona do Brisela. Ipak od svih non-pejpera za Republiku Srpsku samo bi jedan bio realan.

"Jedina realnost ovdje je da Repubika Srpska se odvoji i da živi sama i da se udruži u nekom Federalnom obliku, konfederalnom sa Srbijom.. Ali naravno, to je protivno zapadnim interesima. Mi to znamo, ali ovdje pitanje nije zašto smo mi protiv njih nego zašto su oni protiv nas. Ovdje se radi o našoj zemlji, ne radi se o njihovoj zemlji", kaže Milorad Dodik, predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH

Nakon Slovenačkog non-pejpera koji prekraja granice, ovaj iz Brisela, kažu analitičari sigurno je realnija opcija za BiH. Ipak, bez senzacije, jer u njemu ne piše ništa novo.

"Tu se suštinski ne nudi ništa novo osim ustaljenih fraza koje Evropska unija već duže godina ponavlja. Obzirom da je Bosna i Hercegovina instinska država međunarodne zajednice, jedino koordinirano djelovanje SAD i EU može pomoći da se ovdje riješi uzrok problema koji proizilazi iz unutrašnjeg uređenja i nefunkcionalnosti.", kaže Veldin Kadić, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Misteriozni non-pejper, koji je navodno napisao premijer Slovenije Janez Janša, podigao je pravu prašinu. Janša je demantovao da ima bilo kakve veze sa famoznim dokumentom. Ko god da ga je napisao zagolicao je maštu mnogima.

Kalabuhov: OHR postao kočnica

O stranom uplitanju u pitanja u BiH govorio je između ostalog i ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Pričao je i o pokušajima unitarizacije BiH, ali i pozivima na rat. Ruska Federacija ima principijelan stav po pitanju zatvaranja OHR-a, rekao je Kalabuhov novinarima u Banjaluci. Ruski ambasador kaže i da je OHR postao kočnica na putu uzajamnog dogovaranja za BiH.

Šta zapravo znači "non-pejper"

U posljednje vrijeme sve češće se pojavljuje termin non-paper ili transkribovano non-pejper, što bi se doslovno moglo prevesti kao "nepapir".

Nepapir zaista ne znači ništa, ali smo bliže značenju te riječi ako je prevedemo kao nedokument.

Svjetska administracija, a prije svega Evropska unija, a sa njom i Ujedinjene nacije, došle su do spasonosnog termina, da u svojim arhivskim registratorima imaju pisani dokument kojim je započet rad na nekom dokumentu, ali koji će tek možda biti izglasan na nekoj najvišoj instanci. Dok se to ne desi, u rukama im je taj "non-pejper" kojim niko ne može mahati kao obavezujućim dokumentom. Neki najnoviji leksikoni u svijetu i kod nas prevode ga poznatim evropeizmom "ed-memoar" ili po naški - podsjetnik.

Dakle, taj nepapir, iako se to prividno poriče, može biti na papiru i, naravno u elektronskoj formi u kompjuteru. Biva više od papira kada je izglasan na nekoj svjetskoj ili regionalnoj instanci.

U slučaju non-pejpera, reč je o principu „ništa nije dogovoreno dok nije konačno dogovoreno“. Dakle, terminološki non-pejper je kao nešto čega nema jer je puka skica. Naravno, ozbiljna skica, na kojoj se katkada dugo radilo, da bi jednom bila prihvaćena i sprovođena u djelo.