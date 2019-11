Stevandić: PDP i SDS rade sve da ostanu u sarajevskim foteljama

Ljubav predstavnika PDP-a i SDS prema foteljama je tolika da ne vide da su omogućili Bošnjacima da donose odluke čak i bez jedne trećine Srba, kaže za ATV Nenad Stevandić, šef Kluba Srba u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i lider Ujedinjene Srpske.

To znači, ističe Stevandić, da na sledećim izborima ne morate imati ni trećinu a bićete na vlasti u BiH ako ste lojalni Bakiru Izetbegoviću i bošnjačkoj političkoj eliti.

"To znači da je uveden presedan da se u budućnosti ko zna na koji način mogu da mijenjaju zakoni, ustavi i s tim tim srpskim pristankom da je dovoljno manje od jedne trećine Srba. Žao mi je što to nije uzazvalo veću reakciju javnosti, intelektualne, nacionalne i svih slojeva društva jer je to najogoljeniji napad na RS i najogoljenije pristajanje na sluganstvo da neko ko je osvojio ispod jedne trećine glasova bude vlast a da opozicija budu oni koji su osvojili 70 odsto", kaže Stevandić.

Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika, koji su klubovi poslanika SDS-a i PDP-a uputili predsjedavajućem Predstavničkog doma, Denisu Zvizdiću, podrazumijeva da umjesto klubova, Predstavnički dom, bira članove komisija. Iako trećina poslanika iz Republike Srpske izabrana na izborima mora biti na isti način predstavljena u komisijama, plan SDS-a i PDP-a to ruši. Ruše se Ustavom zagarantovana prava Srba i predstavnika Republike Srpske na nivou BiH, Za Dušanku Majkić, poslanika SNSD-a u Predstavniučkom domu Parlamentarne skupštine BiH to je nezapamćen slučaj.

"Da oni koji su izgubili izbore, da četiri poslanika od 42 biraju prema svom nahođenju, prema svojoj mjeri koja će im omogućiti da budu izabrani u Savjet ministara. To je nezapamćen slučaj", poručuje Majkićeva.

Prijedlog izmjena Poslovnika potpisali su SDS-ovi Dragan Mektić i Mirko Šarović i PDP-ovci Branislav Borenović i Mira Pekić. Srpski član Predsjedništva BiH, i lider SNSD-a ranije je poručio da zarad svojih interesa oni provode volju Bakira Izetbegovića a da je to tako govori i činjenica da su o ovoj ideji ranije govorili i predstavnici SDA. To je još jedan pokušaj da se iz Sarajeva disciplinuje Republika Srpska, što je antiustavno, smatra Dodik koji takođe ima prijedlog.

"Očekujem da će neke odgovore dati Narodna skupština Republike Srpske u ponedjeljak. Snažno ćemo potencirati izmjene i dopune Krivičnog zakona Republike Srpske u kome će se insistirati da se svako odstupanje od zvanično utvrđenih stavova Republike Srpske, to znači parlamenta, Vlade i predsjednika Republike tretira kao krivično djelo i biće zaprijećena kazna", kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

SNSD je, poručio je Dodik, imao dovoljno sposobnosti da se bori protiv unitarizacije u BiH u vrijeme kada su SDS i PDP imali pun kapacitet zastupanja u Savjetu ministara i Predstavničkom domu i kada su imali člana Predsjedništva, pa poručuje da će to činiti i sada.