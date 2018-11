Stevandić: Odluka Vilića je neodrživa i nezakonita

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, komentarišući pokušaju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsada Vilića, da uskrati srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku da ga štiti njegovo obezbjeđenje, istakao da je to veoma opasno.

"Odluka Direkcije je da se na perfidan način i veoma opasan, za gospodina Dodika, uskrati njegovo obezbjeđenje je veoma opasna. Odluka je neodrživa i nezakonita, jer Zakon kaže da su svi policijski organi dužni pružati Direkciji pomoć ukoliko ona to zatraži, i obrnuto. Poznato je da mnogi prije gospodina Dodika koristili isto to pravo. Ovo je najveći presedan u BiH. Pogotovo što je u noćnim satima poslato to obavještenje Kabinetu gospodina Dodika. To je nezabilježeno i ima velike implikacije. Mi u Republici Srpskoj to možemo da shvatimo kao pokušaj stvaranja krize", istakao je Nenad Stevandić. predsjednik Ujedinjenje Srpske.

Stevandić ističe da ovo može da ima veze i sa političkom zavjerom da se produži nelegalna vlast i da se spriječi konstituisanje vlasti na nivou BiH.

"Mislim da bi bilo dobro da se svi dozovu pameti i da se predsjedavajućem Predsjedništva BiH, Miloradu Dodiku, omogući da ima obezbjeđenje", naglasio je Stevandić.