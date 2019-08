Stevandić: Nismo imali izbore da bismo slušali druge zemlje

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas Srni da je potpuno neprihvatljivo miješanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Metjua Palmera u proces formiranja vlasti, navodeći da su izbori u BiH održani da bi bila ispoštovana volja naroda koji živi u njoj, a ne neke druge zemlje.

Stevandić je istakao da su izbori provedeni da bi bila ispoštovana volja naroda, a ne neke druge zemlje ili diplomate iz druge zemlje koja ima svoje interese unutar BiH ili u regionu.

"Nespojivo je da se bilo šta sa strane veže za volju naroda i sprovođenje izbornih rezultata. Zbog toga sam prilično iznenađen takvim nastupom, ali se nadam da je to bio lapsus", rekao je Stevandić.

On je istakao da je Palmer iznio i drugačije obrazloženje odluke da Miloradu Dodiku u vrijeme dok je bio predsjednik Republike Srpske budu uvedene američke sankcije u odnosu na zvanične razloge koje je naveo Stejt department.

"Palmerovo obrazloženje nije isto kao obrazloženje koje je došlo iz Stejt departmenta. To je velika greška. I to je prilično čudno i nadam se da je i to lapsus. Sve drugo bi bilo previše ozbiljno i zahtijevalo bi institucionalni odgovor iz Srpske", naglasio je Stevandić.

Palmer je za "Glas Amerike" rekao da je važno da BiH preda Godišnji nacionalni program za aktiviranje Akcionog plana za članstvo u NATO-u, te da vjeruje da srpski član Predsjedništva BiH Dodik neće zadržati tvrdokornu retoriku, poput one da će dovesti u pitanje nadležnosti koje su prebačene sa Republike Srpske na BiH.

On je istakao da su SAD nametnule sankcije Dodiku kao odgovor na niz koraka koji su trebalo da kulminiraju referendumom o otcjepljenju Republike Srpske od BiH.