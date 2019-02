Pitao sam Izetbegovića da li misli ozbiljno o inicijativi za promjenu naziva Republike Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da će stav Republike Srpske definitivno ostati vojna neutralnost, svidjelo se to nekome ili ne.

Na pitanje novinara u Istočnom Sarajevu da prokomentariše tvrdnju ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova da Zapad vrši pritisak na zemlje Balkana da postanu članice NATO-a, Dodik je rekao da postoji stalno insistiranje na tome, a da je samo insistiranje naravno i pritisak jer se ne uvažavaju stavovi.

"Mi svaki dan dobijamo poruke kao da to ništa ne važi, kao da o tom pitanju nismo postigli konsenzus. U Republici Srpskoj je oko koncepta vojne neutralnosti ujedinjena i vlast i opozicija, tu nema disonantnih tonova", napomenuo je Dodik.

On je dodao da, međutim, to neki ne uvažavaju, bez obzira koliko Republika Srpska govorila da sprovodi politiku vojne neutralnosti.

"Naš stav definitivno ostaje vojna neutralnost, svidjelo se to nekome ili ne", poručio je Dodik.

Govoreći o odgovorima na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, Dodik je rekao da je obaviješten da će do petka, 22. februara, biti utvrđeni odgovori na svim nivoima vlasti u BiH i da bi već tada mogli da budu upućeni u Brisel.

On je napomenuo da je Republika Srpska u tom pogledu ispunila svoje obaveze.

Na pitanje novinara da li je razgovarao sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem o inicijativi o promjeni naziva Republika Srpska, Dodik je rekao da je Izetbegovića pitao da li on to misli ozbiljno.

"Ja sam pitao da li on to misli ozbiljno, on me gledao", rekao je Dodik.