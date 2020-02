Status kandidata istovremeno sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da bi BiH trebala od EU da traži da dobije kandidatski status istovremeno sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

"Imajući u vidu da je EU odbila Albaniju i Sjevernu Makedoniju da im da status kandidata, mi treba sada da `pritisnemo` i pokušamo doći u maju ili u neko isto vrijeme do tog statusa", rekao je Dodik.

Dodik je za televiziju "O kanal" i "Oslobođenje" ocijenio da bi istovremeni status kandidata sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom donio sasvim drugu dinamiku, naglašavajući da BiH treba da pokaže sposobnost.

Srpski član Predsjedništva BiH je podsjetio da je danas prvi put održan sastanak sa ambasadorima zemalja članica EU kojem nije prisustvovao britanski ambasador, jer je Velika Britanija napustila Uniju 31. januara.

"Još je konfuzno stanje jer po prvi put neko izlazi iz EU. Riječ je o ozbiljnoj zemlji čija je ekonomija veća nego deset drugih koje su ostale u EU", rekao je Dodik.

Govoreći o kriterijumima za članstvo u Uniji, Dodik je ocijenio da 15 zemalja članica, sada ne bi mogle da ih prođu za godinu dana.

On je ukazao da je BiH, kao zemlja koja se pridružuje EU na kraju, dobila najrigoroznije kriterijume.

Dodik smatra da 14 uslova iz Mišljenja Evropske komisije treba podijeliti na one koji se mogu ispuniti, te da se oni koji dinamički gledano nisu sprovodivi u ovom vremenu, ostave u kondicionalu za naredne dvije do tri godine ali da BiH dobije kandidatski status.

Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske je naglasio da je takav prijedlog i iznio ambasadorima članicama EU tokom sastanka.

Kada je riječ o problemu sa odlagalištem nukleranog otpada na granici BiH i Hrvatske, Dodik je podsjetio da je još u vrijeme dok je dok on bio predsjedavajući Predsjedništva BiH donesena odluka kojom se od Hrvatske tražilo da odustane od toga.

"Poznato je da je smanjen nivo komunikacije između BiH i Hrvatske, imajući u vidu njihovo nezadovoljstvo zbog izbora Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva. Oni su to smatrali podvalom Hrvatima i vidjela se tiha opstrukcija i mada su uvijek govorili kako žele sve najbolje BiH nikada nije dolazilo do sastanaka", rekao je Dodik.

On je napomenuo da su predstavnici iz Republike Srpske bili na sastancima sa nadležnim ministrima i drugim ljudima u Zagrebu i da ima različitih pristupa, ali da je očigledno da Hrvatska još ne nudi nijednu drugu alterantivu.

"Neće to tako lako ići bez obzira što Hrvatska misli da je to njeno suvereno pravo i da to može. Mora se naći neki recipročni način odgovora. Koliko znam taj otpad se dijeli, pošto je to zajednička elektrana Slovenije i Hrvatske", ukazao je Dodik.

On je pojasnio da će dio otpada Nuklearne elektrane "Krško" koji pripada Sloveniji biti odlagan gdje odrede Slovenci, dok jedan dio tog otpada Hrvatska vozi na svoj prostor.

"Svakako je to opasna stvar koja najviše ugrožava stanovništvo oke rijeke Une koja se smatra jednom od ljepotica rijeka na Balkanu", dodao je Dodik.