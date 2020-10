Šta piše u izvještaju o napretku?

BiH ima određeni nivo pripremljenosti i sposobnosti da preuzme obaveze iz članstva u EU, te treba znatno da ubrza proces usklađivanja sa pravnim nasljeđem Unije i sprovede prateće zakonodavstvo, navodi se u redovnom godišnjem izvještaju o napretku zemalja zapadnog Balkana u pregovorima s EU.

Iz Delegacije EU u BiH saopšteno je da je tokom izvještajnog perioda ostvaren nikakav ili ograničen napredak po različitim poglavljima pravnog nasljeđa Unije.

- Posebnu pažnju treba posvetiti oblastima slobodnog kretanja robe, pravu poslovnog okruženja i slobodi pružanja usluga, informacionom društvu i medijima, poljoprivredi i ruralnom razvoju, ribarstvu, transportnoj politici, energetici, ekonomskoj i monetarnoj politici - navedeno je u izvještaju.

U dokumentu se dodaje da se posebna pažnja treba posvetiti i statistici, socijalnoj politici i zapošljavanju, preduzetništvu i industrijskoj politici, regionalnoj politici i koordinaciji strukturnih instrumenata, obrazovanju i kulturi, zaštiti potrošača i zdravlja, te finansijskoj kontroli.

U redovnom godišnjem izveštaju se ističe da je rad Parlamentarne skupštine BiH bio blokiran usljed političkih razloga, što je dovelo do zakonodavnog zastoja, dok je Savjet ministara djelovao u tehničkom mandatu sve do formiranja novih vlasti, odnosno do decembra prošle godine, što je 14 mjeseci nakon održavanja opštih izbora.

U dokumentu se napominje da je Vlada Federacije BiH još u tehničkom mandatu, kao i da Ustav BiH i dalje krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima u vezi sa odlukom u predmetu "Sejdić-Finci" i drugim povezanim predmetima.

U izjveštaju se konstatuje da nije postignut napredak u unapređenju izbornog okvira u skladu sa evropskim standardima i osiguravanju transparentnosti finansiranja političkih stranaka.

- Izmjene i dopune usvojene u julu trebale bi da omoguće održavanje lokalnih izbora u Mostaru, i to prvi put nakon 2008. godine - navodi se u saopštenju.

U dokumentu je ocijenjeno da nije postignut napredak u osiguravanju povoljnog okruženja za civilno društvo.

U izvještaju piše da je BiH u ranoj fazi reforme javne uprave, te da nije postignut napredak u osiguravanju profesionalne i depolitizovane državne službe i koordinisanog pristupa izradi politika u cijeloj zemlji.

Dodaje se da su reforme po pitanju provjere integriteta naišle na otpor u pravosuđu.

- Očiti znakovi pogoršanja zahtijevaju hitne mjere za jačanje integriteta i ponovno uspostavljanje povjerenja građana u pravosuđe, počevši od kredibilnog i rigoroznog sistema provjere finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija. Opstrukcije pravosudnih reformi od političkih aktera, ali i unutar samog pravosuđa, te njegova nefunkcionalnost, narušavaju uživanje prava građana i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala - upozoreno je u izvještaju.

U dokumentu se ističe da je korupcija i dalje široko rasprostranjena i da predstavlja razlog za ozbiljnu zabrinutost.

- Јoš nije operativna kontakt tačka za saradnju sa Evropolom. Zemlja mora unaprijediti svoje kapacitete i nastaviti napore u borbi protiv terorizma i trgovine droge - navedeno je u izvještaju.

Iz EU naglašavaju da je Unija pružila značajnu podršku BiH u upravljanju migracijama, te da apeluje na vlasti BiH da hitno preduzmu sve neophodne mjere kako bi se spriječio razvoj humanitarne krize.

EU, takođe, očekuje da se propisno istraže kršenja zakona.

Napominje se da BiH mora osigurati efikasnu koordinaciju na svim nivoima u upravljanju granicama i kapacitetima za upravljanje migracijama, kao i funkcionisanje sistema azila.

U izvještaju se ističe da je BiH po pitanju ekonomskih kriterijuma postigla ograničen napredak i da se nalazi u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije.

- Јavni sektor i dalje ostaje preglomazan. Finansijski sektor ostaje stabilan, uz povećanje kredita i pad nezaposlenosti, dijelom i zbog značajnog odliva radne snage. Ipak, ekonomski uticaj kovida 19 pandemije doveo je do naglog pada ekonomskih aktivnosti i pogoršanja na tržištu rada - dodaje se u izvještaju.

Napominje se da je BiH postigla ograničen napredak i da je još u ranoj fazi u smislu kapaciteta potrebnih da se nosi sa konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama u EU.

- Ukupni kvalitet obrazovanja i dalje je nizak, dok su mjere za poboljšanje transportne i energetske infrastrukture i dalje nedovoljne. Obim strukturnog prilagođavanja je ograničen, premda je došlo do određene diversifikacije u trgovinskoj strukturi zemlje - navedeno je u izvještaju.

U izvještaju se konstatuje da je BiH nastavila da aktivno učestvuje u regionalnoj saradnji i održavanju dobrosusjedskih odnosa, da je postignut napredak u usklađivanju sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom Unije, te da to treba nastaviti.