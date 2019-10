Šta je zasmetalo Izetbegoviću pa je otkazao sastanak sa Čovićem?

Sve je bilo spremno za razgovor Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića sutra u Mostaru. Na dnevnom redu aktuelna politička situacija u zemlji i izmjene Izbornog zakona BiH. A onda je SDA sve otkazala.

Šta se, popodne, odjednom nije dopalo lideru stranke još se ne zna. Zna se da je odluka donesena kasno popodne jer su cijeli dan stizale najave o sastanku i temama. Čović je najavio ''novu dinamiku''. Možda se to, na kraju, nije dopalo lideru SDA.

"Ja ću predložiti gospodinu Izetbegoviću da idemo s inicijativom za bezuslovno formiranje Savjeta ministara kako bi se u potpunosti uspostavila i zakonodavna vlast. Time bi ubrzali procese pa i ono što se postavlja kao uslov za naš euroatlantski put, a to je Godišnji nacionalni plan za NATO. To treba uraditi novi Savjet ministara kada preuzme dužnost. To je proces oko koga mora postojati konsenzus u BiH, moj je stav da što prije uspostavimo Savjet ministara i parlamentarnu većinu koja će funkcionisati, uključujući formiranje parlamentarnih tijela", rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

Bezuslovno formiranje Savjeta ministara teško da je Izetbegovićeva opcija. To pokazuju i njegovi postupci, posebno nakon sastanka sa liderom SNSD-a, Miloradom Dodikom, sa kojim je početkom avgusta postignut sporazum o formiranju vlasti, a koji je propao mjesec dana kasnije zbog uslovljavanja lidera SDA putem u NATO.

Da volja birača za tu stranku nije bitna pokazuje i činjenica da se godinu dana čeka na formiranje vlasti na federalnom i BH nivou, i da sa izbornim gubitnicima iz Republike Srpske pokušava da održi Savjet ministara koji, ne samo da je u tehničkom mandatu, već skoro da i ne zasjeda pa se mnogi pitaju ima li uopšte legitimitet.

To daje vjetar u leđa SDS-u koji se uporno nudi da ostane u vlasti pokušavajući da obezbjedi većinu, uprkos izbornim rezultatima i volji naroda u Srpskoj.

"Ako krenem da pregovaram sa SDA, ja ću postići ova 22 poslanika", rekao je Mirko Šarović, predsjednik SDS-a.

Ne zamaraj se previše potragom za tim glasovima, poručuje Mirku Šaroviću SNSD-ova Dušanka Majkić. Podsjeća ga da uspostavljanje vlasti na nivou BiH nije moguće bez SNSD-a i Milorada Dodika.

"Šarović smatra da jedovoljno da Predstavnički dom donese, nije dovoljno, on treba da pročita Poslovnik prije nego što daje te izjave. Sve odluke, osim izbora Savjeta ministrara, prolaze Dom naroda i zna se kako stanje stoji, a drugo i Predstavnički dom da bi počeo da radi mora formirati radna tijela Parlamenta, a bez SNSD-a nema formiranja, tako da su to njegovi pokušaji da dobije, ono što ne može dobiti", kaže Dušanka Majkić, delegat SNSD-a u Domu naroda PS BiH.

SDS i PDP, sa po dva poslanika koliko ih imaju u Bijeloj sali, ne bi mogli da zadovolje entitesku većinu za bilo kakvo odlučivanje u Predstavničkom domu. SNSD sa Srpskim klubom ima devet poslanika. Ne treba zanemariti činjenicu da SDS ponovo računa na SDA, tačnije, Adila Osmanovića koji dolazi iz RS i sa kojim bi bili blizu entiteske većine od pet poslanika. Kada bi se i to desilo, u Domu naroda sve bi palo u vodu, jer SNSD od pet srpskih delegata ima četiri.