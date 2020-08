Šta je mislio Metju Palmer kada je rekao da bi trebalo ojačati institucije BiH?

Šta je mislio Metju Palmer kada je rekao da bi trebalo ojačati i oplemeniti institucije BiH, pitaju se u Republici Srpskoj. Naviknuti na strance koji podgrijavaju priču o centralizaciji BiH, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama nadaju se, da je specijalni predstavnik za Zapadni Balkan mislio na jačanje svih institucija BiH, među kojima je i Republika Srpska.

Palmer koji trenutno obavlja i funkciju zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD, na seminaru u organizaciji "Balkan insajdera" rekao je da je jačanje BH institucija jedan od uslova članstva u EU.

"To nas istovremeno podsjeća da naš posao nije završen i da je ostalo još mnogo posla, posebno u BiH da obezbijedimo da je sistem funkcionalan i institucije uspostavljene Dejtonskim mirovnim sporazumom pružaju onu vrstu usluga za koju su bile i namijenjene, te da politički okvir omogući da BiH napreduje na svom evropskom putu. Dejton je pomogao da se stvori ta prilika, ali je sigurno da je neophodno dalje jačanje institucija BiH i oplemenjivanje kako bi zemlja ispunila uslove članstva u EU", rekao je Palmer.

Iz Republike Srpske upozoravaju Palmera da ne zaboravi Dejtonski mirovni sporazum koji garantuje snagu Republici Srpskoj. U izjavama specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan, neki vide igranje utakmice na strani bošnjačke politike, kojoj je, kaže poslanik SNSDa u Predsavničkom Domu Parlamentarne skupštine BiH, Sanja Vulić, Palmer bio sklon i ranije.

"Ja vjerujem da je gospodin Palmer to izjavio imajući u vidu da se bliže izbori i da on ima želju i potrebu da pomogne određenim kolegama kad je u pitanju političko Sarajevo i određenim političkim partijama. Ali to njegovo legitimno pravo kao što je naša obaveza i dužnost da poštujemo izvorni Dejtonski sporazum, a on kaže da imamo dva entiteta, nama najvažniji, Republiku Srpsku i Brčko Distrikt. Tako da bi što se tiče zajedničkih institucija, one će ostati u kapacitetu u kojem su definisane", kaže Sanja Vulić.

Oni koji analiziraju međunarodne odnose, i uticaje na politike u BiH, kažu da bi se poruke Metjua Palmera mogle dvosmisleno shvatati. Profesor Međuanrodnih odnosa, Miloš Šolaja kaže da je američki predstavnik ponovo ostao nedorečen.

"Prvi razlog je što izgleda ne postoji baš jasna koncpecija kako dalje ići sa BiH. Jer sve se više vidi da dosadašnji pristup a to je pojačana centralizacija, nije uspio. Drugi razlog je u ovom trenutku američkih izbora, a sve se danas gleda kroz izbore, ne bi bilo dobro zabilježiti neki negativan poen za akutelnu vlast, odnosno američkog predsjednika Trampa", kaže Šolaja.

Metju Palmer je poznat i po svojim govorima pred američkim Senatom, u kojima nije krio netrpljivost prema srpskom članu Predsjedništva BiH. Milorada Dodika okarakterisao je kao nekoga ko blokira sve što dovodi do napretka u BiH. Iz Republike Srpske i ranije su se mogli čuti stavovi da je Palmer nastavak kontinuirane američke prijetnje Srbima, i podrške Bošnjacima.