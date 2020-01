Šta je Institut za nestala lica BiH do sada uradio za srpske žrtve?

Republička organizacija nestalih traži sastanak za Predsjedavajućim Savjeta ministara BiH kako bi se požalili na rad Insituta za nestala lica BiH, ali i što prije pronašli rješenje i ubrzali proces traženja nestalih. Poručuju da više nema vremena za čekanje jer je od rata prošlo i previše vremena, a kako godine prolaze, neka od pronađenih i identifikovanih lica, neće imati ko da sahrani. Za Zorana Tegeltiju imaju dva prijedloga.

"Prijedlog naš ide u dva smijera, da li insitut ostaviti ovako kako jeste, ustvari reorganizovati ga ili da se rasformira insitut da se vrate na entitetski nivo, ovo kao što je bilo i do sada prije formiranja Instituta. I mi to zagovaramo kao prorodice, da bi najbolje bilo da se to vrati", izjavio je Veljko Lazić, predjsednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih lica.

Zašto bi bilo najbolje da se proces traženja nestalih vrati na entitetski nivo, pokazuju i brojke, poručuju iz Republike Srpske. Do 2008. godine Republika Srpska je identifikovala oko 3.500 hiljade nestalih, ali je sve stalo te godine kada je formiran Insitut za traženje nestalih BiH. Od tada je identifikovano nekoliko stotina nestalih Srba, dok se za više 1660 i dalje traga.

"Da seta reforma pokrene tamo gdje je stala, jer bošnjaci su uporno opstruisali reformu Insituta gdje mi tražimo da bude veće učešće institucija Republike Srpske, i u Upravnom odboru i u kolegijumu direktora, odnosno u izboru upravnog odbora i kolegijuma direktora, jer sigurno na taj način možemo taj proces koliko toliko odblokirati", ističe Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih.

"Mi sad u stvari ne tražimo nestale, mi tražimo sakrivene. Ovo je postao predmet trgovine pa oni koji imaju podatke o nestalima, o grobnim mjestima ćele da trguju. Vrlo često ljudi su bili u prilici da kupuju mačka u zavezanoj vreći da daju pare za nekakvu informciju a onda se pokaže da to nije tačno", dodaje Milomir Savčić, predsjednik BORS-a.

U 2018. godini, kako stoji u Izvještaju o radu Instituta za nestala lica BiH, izvršene su 152 ekshumacije, a identifikovano je 135 žrtava. I dalje se traga za oko sedam hiljada nestalih u BiH.

"Tokom 2019. godine izvršeno je 105 ekshumacija, ekshumirano je ukupno 95 tijela i dva slučaja, a ukupno su identifikovane 242 žrtve", kažu u Institutu za nestala lica BiH.

Na rad Instituta zamjerke imaju i advokati. Problem je kažu, što ne dobijaju detaljne informacije koje su im prijeko potrebne u sudskim procesicama.

"To se posebno odnosi na pitanje detaljnijih podataka vezanih za eshumacije i oštećenja tijela pojedinih lica koji su identifikovani u masovnim grobnicama a koji nama kao odbrani služe kao materijal koji ćemo dati našim patolozima da bi mogli da vještače te materijale", rekao je Miodrag Stojanović, advokat.

Iz Insituta su još ranije poručili da imaju probelma sa informacijama o masovnim grobnicama, ali i sa sporim procesima u Tužilaštvu BiH za dobijanje dozvola za ekshumacije.