Šta je građanima donio let oko svijeta Igora Crnatka?

Skoro pola miliona maraka letova biznis klasom i to po cijelom svijetu. Od Amerike do Evrope, od jedne do druge svjetske metropole, pa od Floride, Kube i Kanade, do evropskih destinacija, i to sve na tuđi račun. Taj, za mnoge samo san, ostvario je bivši ministari inostranih poslova BiH, Igor Crnadak. Dok je tamo vedrio i oblačio, u službene odlaske i dolaske, potrošeno je oko šest miliona maraka. S tim podacima raspolažu i u Komisiji za finansije i budžet u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Opširnije u prilogu