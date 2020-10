Šta bi BiH učinila da Srpska raspiše referendum o otcjepljenju?

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je u emisiji ATV-a "Direktno" da u BiH ne postoji potencijal za rat ni pod kakvim uslovima.

"Ko će napasti Republiku Srpsku? Evo da mi kažemo sutra je refenredum za odavajanje. Šta će BiH? Vojska? Ne mogu jer ja sjedim u Predsjedništvu. Policiju? Po Ustavu piše da policija jednog entiteta ne smije preći na prostor drugog entiteta. To je čista agresija i kršenje Ustava. Kako misle u Federaciji donijeti takvu odluku kad sam siguran da Hrvati neće podržati takvu odluku. Poslaće mudžahedine? Pa onda moram da kažem da smo mi zbog toga straha spremili naše specijalne jedinice. Nemojte olako da čitate strategije u vojnoj odbrani da će Srbija braniti Srbe gdje god da se nalaze. Ni mi ni Srbija ne žele da ulaze u Sarajevo, ali imamo namjeru da branimo svoje. Ali nam to ne treba. Te priče su prazna puška Bakira Izetbegovića", rekao je DOdik.

U Zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine jasno stoji u članu 10 (Kontrola i komanda) da Predsjedništvo djeljujući prema konsenzusu, ima vrhovnu komandu i kontrolu nad Oružanim snagama. Drugim riječima, nema preglasavanja i svaka odluka o angaživanju Oružanih snaga mora biti jednoglasna.

"U mojim komunikacijama koje nisu male i beznačajne mogu da spoznam neke stvari koje su daleko drugačije. Na nekom forumu u Briselu vode se razgovori o tome šta uraditi na Zapadnom Balkanu. A onda kažu: Kako god to vama izgledalo, Srbima treba dati državu u BiH. U nekom vremenu ćemo morati to uraditi. A onda drugi kažu ako ćemo jednog dana morati, zašto im ne damo odmah? Pa njih sedam govore na tu temu, a to su predsjednici i premijeri nekih država", kaže Dodik.