Šta bi BiH donio "mali Šengen"?

Cilj "malog Šengena" je veći privredni rast, privlačenja investicija i podizanja kvaliteta života građana. Plan je da se pridruže i BiH, Crna Gora i samoproglašeno Kosovo, čime bi jedinstvenim tržištem bilo obuhvaćeno oko 18 miliona stanovnika.

"Da to omogućava niz stvari, od banalnih da se omekša, bukvalno granica, omekša u smilu da ne moraju kamioni da stoje po15, 20 sati nego da putem elektronskih aparata, odnosno putem elektronske mreže se razmjene podaci, da se priznaju dokumenta iz jedne u drugu zemlju da se ne čeka pa čak i nekoliko dana na tim graničnim prelazima. Svakako je to korisno, zašto mi to ne bi prihvtili", izjavio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Inspekcijske službe na granicama 24 časa i jedinstvena dokumentacija za tranzit robe, izdavanje zajedničkih radnih dozvola, priznavanje kvalifikacija i diploma, razmjenu studenata, usaglašeni zakoni iz oblasti tržišta, poreskog i finansijskog sistema- neke su od pogodnosti Malog Šengena.

Za privrednike u RS i Federaciji, najbolje bi bilo da se BIH, u cijelu priču uključi sada, na samom početku, kako bismo mogli da učestvujemo i utičemo na kreiranje konačnog dokumenta, smatraju u Privrednoj komori RS.

"Na ovaj način ćemo pokazati, koliko uspsotavimo jedna uspješan ssitem što svi očekujemo, koji je po uzoru na sistem koji postoji u EU kao jedinstvenom tržištu, gdje je omogućen slobodan protok i robe, usluga, kapitala i novca. Tako da bi u suštini na ovaj način ostvarili da se pokažemo EU na najbolji način da možemo da ispunimo sve ono što EU od nas u ovom segmenu očekuje", rekao je Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS.

Brži protok robe preko granica, smanjivanje administrativnih procedura, smanjeni troškovi poslovanja, obezbijeđen brži dolazak do proizvoda neophodnih ili za proizvodnju ili za prodaju, bi bi veliki iskorak za izvozno orijentisana preduzeća u BiH. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac kaže da bi ulazak u mali Šengen omogućila našim privrednicima da konkurišu za razne poslove u zemljama regiona, ali i smanjilo papirologiju.

"Veoam često u spoljnotrgovinskom prometu imamo problem sa određenim dokumenatima, sa priznavanjem dokumenata, to praksa pokazuje to privrednici najbolje znaju. Ovim bi se sve to olakšalo", kazao je Staša Košarac, ministar trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

Saradnja u okviru "malog Šengena" odnosi se i na izmjene zakona iz oblasti tržišta kapitala, poreskog i finansijskog sistema u zemljama koje su pristupile inicijativi, s ciljem stvaranja uslova za nesmetan protok kapitala, jačanje prekogranične saradnje u oblasti borbe protiv transnacionalnog kriminala i terorizma, saradnju u oblasti migracije i pomoći u vanrednim situacijama i definisanje sopstvenih pravila u mnogim oblastima s ciljem unapređenja atraktivnosti zemalja i saradnje.